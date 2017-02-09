В Гомеле состоится первый суд против декрета «о тунеядцах»

Гомельчанин Александр Семенов прошел с жалобами районную и областную налоговые инспекции. Теперь он собирается в судебном порядке доказать свое участие в финансировании государственных расходов, а также добиться неприменения в отношении него положений декрета «о тунеядцах».

Активист независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Андрей Стрижак призывает тех, кто попал под декрет, действовать по такому же принципу:

— Надо массово подавать в суды. Я призываю всех людей, кто сейчас попал под действие этого декрета, идти таким путем. Это все равно будет дешевле, так как судебная повестка стоит одну базовую, а не 20 базовых, которые нужно заплатить по декрету. Если вы вступаете в судебное дело, вопрос оплаты сбора для вас откладывается на то время пока идет этот процесс. По нашим подсчетам, вместе с кассацией, таким образом можно выиграть несколько месяцев, а никто не знает, что за эти несколько месяцев станет с декретом.

Рассмотрение жалобы безработного гомельчанина Александра Семенова относительно декрета «О социальном иждивенчество» состоится 14 февраля в суде Центрального района Гомеля.