Фотофакт: автомобили проезжали перекресток на зеленый свет и столкнулись, ведется поиск свидетелей

Вчера утром на перекрестке улиц Советская и Тимофеенко произошла авария: столкнулись «Газель» и «Форд Фокус».

Участники ДТП утверждают, что проезжали перекресток на зеленый свет. Чтобы установить, на чьей же стороне правда, водители просят откликнуться очевидцев аварии.

Если вы стали свидетелем аварии или у вас есть запись с видеорегистратора, просьба связаться по телефону +375 (44) 73-922-73.









Это не первый случай, когда отсутствие видеорегистратора становится преградой в решении автомобильных конфликтов. Напомним, несколько дней назад на перекрестке Советская — Кирова — Малайчука столкнулись BMW и микроавтобус Renault. В тот раз оба водителя также сообщали о том, что двигались на зеленый свет, но без свидетелей установить виновника ДТП не предоставляется возможным.