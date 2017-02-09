В Гомеле презентуют программы Школы маркетинга

В этом году Презентация будет организована и проведена во всех областных городах Беларуси с использованием уникальной интерактивной образовательной видео-системы, которая связывает
между собой все 6 учебных центров Бизнес-школы ИПМ.
Традиционно Бизнес-школа ИПМ приготовила для вас новые программы, основанные на материалах и разработках постоянного партнера Королевского института маркетинга, CIM.
Бизнес-школа ИПМ предлагает программы разного уровня подготовки, узко-специализированные программы. Какую программу выбрать, какие именно компетенции вам нужны? Проанализировать себя: склонности, навыки и окружение — помогут эксперты.
На презентации вы сможете посмотреть на себя со стороны, проанализировать сильные и слабые стороны и сделать правильный выбор.
Участие в презентации бесплатное, регистрация обязательна! Регистрация до 14. 02. 2017
В рамках презентации выступит Оксана Князева, бизнес-консультант в области стратегического маркетинга, с мастер-классом на тему «Личный бренд профессионала».
Руководитель проектов «ПРО Бизнес» www.probusiness.by
Эксперт в области профессионального развития и self-маркетинга
Аккредитованный преподаватель программы Королевского института маркетинга (Великобритания) CIM; Аккредитованный ведущий бизнес-симуляции CELEMI (Швеция).
Опыт работы в маркетинге с 2002 года, как в сфере услуг, так и в сфере высокотехнологичного производства.
Практические и теоретические знания в области маркетинга (B2C,B2B), продвижения услуг и специализированного оборудования, организации рекламных и PR компаний.
В рамках Презентации можно будет задать вопросы экспертам, выпускникам, слушателям.
Перед вами выступят:
Алексей ДУНАЕВСКИЙ, MBA
Руководитель Школы маркетинга, Заместитель директора по развитию Бизнес-школы ИПМ
Занимал должности руководителя проектов программы развития ООН, руководителя направления Представительства 3М в РБ (развитие рынка товаров для дома и офиса, а также зданий и коммерческих сервисов), директора по маркетингу в Группе компаний Белкантон, руководителя маркетинга и продаж в клубе «Мир Фитнеса», зам. гендиректора по маркетингу «Бримстон-Бел».
Окончил Минский Государственный Лингвистический Университет, два уровня Королевского Института Маркетинга CIM (Master’s Degree).
Обширный опыт работы управления командами маркетинга и продаж на рынках оборудования, услуг, производства торгового оборудования как в Республике Беларусь, так и на рынках СНГ.
Светлана БОРИСЕВИЧ
Руководитель Департамента маркетинга Бизнес-школы ИПМ
Практикующий маркетолог, 10-летний опыт работы в сфере маркетинга в крупных международных компаниях (Представительство компании Nestle, компания TCHIBO).
Обучение в Великобритании, России, Беларуси на долгосрочных и краткосрочных программах по маркетингу и продажам, CIM Advanced Certificate in Marketing, CIM Web Analytics and Social Media Monitoring, высшее экономическое и техническое образование.
Специализация —Trade Marketing и Web Analytics.
Эдуард ЧУРЛЕЙ, MBA
Бизнес-тренер, преподаватель программы Executive MBA
Заместитель Председателя Правления ООО «Гильдия маркетологов» (2010-2013), консультант в сфере маркетингового анализа, Эксперт IFRD, ПРООН MFO.
Выпускник программы «ComCon-2009», Cleveland, OH, USA.
Опыт работы в сфере маркетинга с 1993 года. Автор и тренер семинаров, циклов и публикаций по маркетинговым исследованиям, источникам информации и маркетинговому анализу.
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