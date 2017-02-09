В Гомеле презентуют программы Школы маркетинга

В этом году Презентация будет организована и проведена во всех областных городах Беларуси с использованием уникальной интерактивной образовательной видео-системы, которая связывает

между собой все 6 учебных центров Бизнес-школы ИПМ.

Традиционно Бизнес-школа ИПМ приготовила для вас новые программы, основанные на материалах и разработках постоянного партнера Королевского института маркетинга, CIM.





Бизнес-школа ИПМ предлагает программы разного уровня подготовки, узко-специализированные программы. Какую программу выбрать, какие именно компетенции вам нужны? Проанализировать себя: склонности, навыки и окружение — помогут эксперты.

На презентации вы сможете посмотреть на себя со стороны, проанализировать сильные и слабые стороны и сделать правильный выбор.

Участие в презентации бесплатное, регистрация обязательна! Регистрация до 14. 02. 2017

В рамках презентации выступит Оксана Князева, бизнес-консультант в области стратегического маркетинга, с мастер-классом на тему «Личный бренд профессионала».

Руководитель проектов «ПРО Бизнес» www.probusiness.by

Эксперт в области профессионального развития и self-маркетинга

Аккредитованный преподаватель программы Королевского института маркетинга (Великобритания) CIM; Аккредитованный ведущий бизнес-симуляции CELEMI (Швеция).

Опыт работы в маркетинге с 2002 года, как в сфере услуг, так и в сфере высокотехнологичного производства.

Практические и теоретические знания в области маркетинга (B2C,B2B), продвижения услуг и специализированного оборудования, организации рекламных и PR компаний.

В рамках Презентации можно будет задать вопросы экспертам, выпускникам, слушателям.









Перед вами выступят:

Алексей ДУНАЕВСКИЙ, MBA

Руководитель Школы маркетинга, Заместитель директора по развитию Бизнес-школы ИПМ

Занимал должности руководителя проектов программы развития ООН, руководителя направления Представительства 3М в РБ (развитие рынка товаров для дома и офиса, а также зданий и коммерческих сервисов), директора по маркетингу в Группе компаний Белкантон, руководителя маркетинга и продаж в клубе «Мир Фитнеса», зам. гендиректора по маркетингу «Бримстон-Бел».

Окончил Минский Государственный Лингвистический Университет, два уровня Королевского Института Маркетинга CIM (Master’s Degree).

Обширный опыт работы управления командами маркетинга и продаж на рынках оборудования, услуг, производства торгового оборудования как в Республике Беларусь, так и на рынках СНГ.

















Светлана БОРИСЕВИЧ

Руководитель Департамента маркетинга Бизнес-школы ИПМ

Практикующий маркетолог, 10-летний опыт работы в сфере маркетинга в крупных международных компаниях (Представительство компании Nestle, компания TCHIBO).

Обучение в Великобритании, России, Беларуси на долгосрочных и краткосрочных программах по маркетингу и продажам, CIM Advanced Certificate in Marketing, CIM Web Analytics and Social Media Monitoring, высшее экономическое и техническое образование.

Специализация —Trade Marketing и Web Analytics.

Эдуард ЧУРЛЕЙ, MBA

Бизнес-тренер, преподаватель программы Executive MBA

Заместитель Председателя Правления ООО «Гильдия маркетологов» (2010-2013), консультант в сфере маркетингового анализа, Эксперт IFRD, ПРООН MFO.

Выпускник программы «ComCon-2009», Cleveland, OH, USA.

Опыт работы в сфере маркетинга с 1993 года. Автор и тренер семинаров, циклов и публикаций по маркетинговым исследованиям, источникам информации и маркетинговому анализу.