Гомельчанам повысили земельный налог «в два раза, но на 25%». Как такое может быть?

В 2017 году жители областного центра, имеющие землю или недвижимость помимо той, в которой проживают, будут платить больше налогов.

Гомельской городской Совет депутатов внес изменения в собственное решение о размере ставок налога на недвижимость и земельного налога.

В предыдущей редакции решения Гомельского городского Совета депутатов «О налоге на недвижимость и земельном налоге» предусматривалось увеличение в 2 раза ставки налога на недвижимость и в 1,6 раза ставки земельного налога для физических лиц.

Новая редакция решения изложена следующим образом:

«Увеличить в 2,0 раза ставки налога на недвижимость и земельного налога для физических лиц, имеющих объекты налогообложения указанными налогами на территории города Гомеля».

Таким образом, ставка земельного налога для физических лиц в Гомеле была увеличена на 25%, сообщил Гомельский деловой портал.

Что же это значит, и почему решение увеличить налог в два раза приводит к увеличению на одну четверть? Разобраться с этими хитросплетениями «Сильным новостям» помог экономист Алексей Харкевич.

На вопрос редакции эксперт, в частности, пояснил, что в Беларуси существует единая ставка земельного налога и налога на недвижимость для физических лиц, которая составляет 0,1% от оценочной стоимости объекта. Однако во всех областных центрах к ней также применяется повышающий коэффициент, который принимается местными властями — Городским Советом депутатов.

Еще в 2010 году Гомельский горсовет принял решение, согласно которому эта ставка была повышена в два раза, составив, таким образом, не 0,1%, а 0,2%.

Однако позднее, своим же решением, снизил эту ставку — с 2,0 раз до 1,6 раз.

На этом уровне она оставалась в течение нескольких лет, однако позднее начался обратный отсчет. Сперва депутаты приняли решение о «повышение ставки налога на недвижимость для физических лиц в два раза» (вместо 1,6 раз, как было до этого), а на 2017 год руки дошли и до земельного налога — в нынешнем году гомельские землевладельцы заплатят в два раза больше единой республиканской ставки.

Таким образом, решение «о повышении ставки в два раза» на деле означает, что она повышается на 25% — с 1,6 раза до 2,0 раз по сравнению с той, которая действовала в Гомеле прошлом году.