ДТП с 4 машинами в Гомеле: пострадали 7-летний ребенок и водитель

Вчера утром в Гомеле на оживленной дороге 25-летний водитель выехал на встречную полосу, спровоцировав ДТП с участием четырех машин. Сильнее всего пострадал его 7-летний сын, находившийся на заднем сиденье без удерживающего устройства. Сам водитель также госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибами разных частей тела.

В ГАИ Гомельской области сообщили Onliner.by, что примерно в 07:45 водитель Opel Astra, двигаясь по улице Пролетарской, отвлекся от управления и сместился на полосу встречного движения. Там по касательной задел Citroen Xantia, затем в лобовую столкнулся с автомобилем Opel Meriva. Последний отбросило на ехавший следом Nissan Note.

Пострадали только люди, находившиеся в Opel. По информации Госавтоинспекции, ни водитель, ни ребенок пристегнуты не были, детское удерживающее устройство отсутствовало. Мальчик сейчас находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой и множественными переломами. Его отец с закрытой ЧМТ доставлен в отделение нейрохирургии.