С 26 мая начнут летать прямые чартерные рейсы из Гомеля в Турцию

Полеты будут осуществляться украинским тур-оператором Join UP! на самолетах «Белавиа».

В авиакомпании нам сообщили, что новая программа будет включена в пакеты белорусских тур-операторов.

Стоимость 10-11 ночей по системе «все включено» на конец мая – начало июня — до 1000$ на двоих, рассказали нам в компании «Славия»