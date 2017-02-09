С 26 мая начнут летать прямые чартерные рейсы из Гомеля в Турцию

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  • 09 февраля 2017, 11:03
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Полеты будут осуществляться украинским тур-оператором Join UP! на самолетах «Белавиа».

В авиакомпании нам сообщили, что новая программа будет включена в пакеты белорусских тур-операторов.

Стоимость 10-11 ночей по системе «все включено» на конец мая – начало июня — до 1000$ на двоих, рассказали нам в компании «Славия»

Места: Гомель (18431), Турция (34)

Метки: Общество (25637)

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