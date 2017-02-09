День святого Валентина с любовью от супермаркета «Стройка» и салона «Плитка»

Есть день, который напоминает нам о необходимости беречь и радовать друг друга, дарить заботу и внимание любимым.

14 февраля мы подготовили для Вас акции, сюрпризы и, конечно же, романтическое настроение. Все пары, которые придут в супермаркет «Стройка» и салон «Плитка», получат милый знак внимания, чтобы радовать Вас и дарить яркие и положительные эмоции.

А в преддверии этого праздника в наших магазинах Вы найдете все то, что может создать приятную атмосферу:

Открытки ручной работы, сувениры, фоторамки с романтичной символикой, которые сделаны с любовью специально для дня влюбленных.

Также у нас представлена серия сувениров в виде ангелов, амуров и купидонов. Их стрелы не только растопят самые холодные сердца, но и станут хранителями Ваших чувств.





С любви начинается семья, а счастье семьи рождается в уютном доме.

Для этого нужны магазины, в которых каждый может купить все необходимое как для украшения интерьера, так и для косметического или капитального ремонта.

Супермаркет «Стройка» и салон керамического искусства «Плитка» созданы, чтобы каждому из Вас хотелось чаще бывать дома с родными и близкими, поддерживать уют и создавать теплые отношения с Вашей семьей.





Кроме того мы предлагаем своим покупателям товары собственного производства. Это эксклюзивные изделия, которые Ваши друзья и знакомые оценят по достоинству.

Мы ждем Вас к нам на праздник.

Давайте проведем этот день вместе!

Всегда Ваши

Супермаркет «Стройка» г. Гомель, ул. Федюнинского, 19-а. Контактные телефоны: 8 (0232) 68-38-50 +375 (29) 190-63-80 stroi-ka.by