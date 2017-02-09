День святого Валентина с любовью от супермаркета «Стройка» и салона «Плитка»

Есть день, который напоминает нам о необходимости беречь и радовать друг друга, дарить заботу и внимание любимым.
14 февраля мы подготовили для Вас акции, сюрпризы и, конечно же, романтическое настроение. Все пары, которые придут в супермаркет «Стройка» и салон «Плитка», получат милый знак внимания, чтобы радовать Вас и дарить яркие и положительные эмоции.
А в преддверии этого праздника в наших магазинах Вы найдете все то, что может создать приятную атмосферу:
Открытки ручной работы, сувениры, фоторамки с романтичной символикой, которые сделаны с любовью специально для дня влюбленных.
Также у нас представлена серия сувениров в виде ангелов, амуров и купидонов. Их стрелы не только растопят самые холодные сердца, но и станут хранителями Ваших чувств.
С любви начинается семья, а счастье семьи рождается в уютном доме.
Для этого нужны магазины, в которых каждый может купить все необходимое как для украшения интерьера, так и для косметического или капитального ремонта.
Супермаркет «Стройка» и салон керамического искусства «Плитка» созданы, чтобы каждому из Вас хотелось чаще бывать дома с родными и близкими, поддерживать уют и создавать теплые отношения с Вашей семьей.
Кроме того мы предлагаем своим покупателям товары собственного производства. Это эксклюзивные изделия, которые Ваши друзья и знакомые оценят по достоинству.
Мы ждем Вас к нам на праздник.
Давайте проведем этот день вместе!
Всегда Ваши
Супермаркет «Стройка»
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19-а.
Контактные телефоны:
8 (0232) 68-38-50
+375 (29) 190-63-80
stroi-ka.by
Салон керамического искусства «Плитка»
г. Гомель, ул. Свиридова,4
+375 (44) 575-78-13
+375 (232) 68-29-29
plit-ka.by
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