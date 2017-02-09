Гомельский порноблогер объявился: вышел в эфир с 4,5-часовым марафоном по сбору денег «на адвоката»

В своем новом «стриме» Андрей Бурим переживает о том, что «все потерял», полемизирует с разоблачившими его блогерами, рассуждает о женской природе и просит денег на адвоката.

Ударившись в бега, молодой человек не появлялся в своем видеоблоге несколько недель. И вот, 6-го февраля, что называется, «прорвало». Гомельчанин с весьма сомнительной популярностью провел перед веб-камерой четыре с половиной часа.

«Мне грозит триста лет тюрьмы. Триста лет! Вы представляете себе? Триста лет сидеть?! Что? восемь лет?.. А я думал, триста...», — такими словами Андрей Бурим начал свое общение с публикой.

Трансляция велась из неизвестного места, и по разговорам и содержанию очень тяжело понять, находится ли А. Бурим в Беларуси и в Гомеле, или же выехал куда-то, например, в Россию.

«Вообще, менты хотели побазарить, что да как, но это будет... завтра! Я приду в участок», — заявляет А. Бурим 6-го февраля. Однако вестей о том, что он предстал перед правоохранителями, пока не поступало.

Смотреть и слушать материал достаточно тяжело — содержательного там практически нет. Невероятное количество ненормативной лексики смешивается с приступами наигранного веселья, молчанием и чтением комментариев, которые пользователи активно присылали. Главной темой эфира А. Бурим объявил сбор денег «на помощь адвоката», который, по его словам, «по-любому понадобится». Параллельно он пытался излагать некоторые свои взгляды на жизнь, отвечать на те комментарии, на которые считал нужным и полемизировать с выступившими против него другими блогерами и СМИ.

Вводная часть посвящена, в основном, жалобам на жизнь.

«Отвык стримить, чувствую себя до***м», — сетует еще пару недель назад мегапопулярный юноша.

«Ничего не осталось, ничего. Ни онлайна, ни даже аппаратуры. Со мной всего... 120 зрителей. Все-таки, потрепала меня жизнь. Что называется, несколько недель не стримить. О, десять рублей! (кто-то сделал перевод „на адвоката“ в 10 российских рублей - прим. "Сильные новости")».

«Придется подниматься заново, когда вернут всю технику. Ну, комп отдадут, допустим... Не, реально мне обидно, ребята, что все пропало, весь онлайн, который был. Не знаю, че делать...», — сетует Бурим на превратности судьбы.

Надо отметить, что денежные переводы поступали довольно вяло, по большей своей части не превышали 10 российских рублей. Некоторые из них сопровождались оскорбительными комментариями и недобрыми описаниями того, что ждет блогера в случае попадания в тюрьму.

В нескольких эпизодах, изображая бодрость, молодой гомельчанин играет на камеру бейсбольной битой и говорит, что «она весит килограмма два, такой если у**ть, то...».





Несколько раз с ним в кадре появляется неизвестный молодой человек, который не скрывает своего лица.





Одной из немногих относительно содержательных частей долгого эфира была попытка полемики с блогерами, которые выступали против него как до, так и после задержания.

Так, комментируя один из роликов, который спровоцировал скандал, Андрей Бурим смеялся и называл клеветой утверждения о том, что в его эфирах на камеру раздевались именно малолетние девочки.

«Там была одна такая, у нее ж*а такая, ей лет 20 наверное». «Ну, бывает такое, что девушке восемнадцать, но она похожа на 14-летнюю. Не было ни одной 13-ти или 12-ти летней».





По одному конкретному эпизоду, где собеседница прямо сказала, что ей — четырнадцать лет, А. Бурим заявил, что познакомился с ней на сайте «Чат-рулетка», куда вход лицам до 18-ти лет строго запрещен, строго следовал правилам, и не считает, что виноват, если девушка обманула или сайт, или его.

А вот на приводимые разоблачителями цитаты, адресованные он-лайн подругам, вроде выражения про «надувшийся бананчик», А. Бурим сказал, что это были всего лишь шутки. «Я люблю, чтобы в эфире у меня было весело и все смеялись».

Отвечая другому блогеру, который уже после того, как гомельчанин ударился в бега, вышел в эфир с комментарием ситуации и заявил, что парню нужен не срок, а помощь психиатра, Бурим вздохнул: «Не понял он мой образ...»





Утверждения о том, что предлагал 12-ти и 13-ти летним девушкам заняться с ним сексом, прокомментировал задумчиво: «Если это правда, пусть меня посадят в тюрьму. Если не правда — то это клевета».

«Я в любом случае не хочу из-за е**ной клеветы садиться», — переживает за справедливость молодой человек. И тут же, демонстративно, отказывается добавлять к себе в друзья «ВКонтакте» девочку, которая пожертвовала ему 15 российских рублей: «Спасибо тебе, конечно... Но у меня итак проблем... Сколько там тебе лет? Тринадцать?»

Большинство вопросов и комментариев, поступивших в ходе эфира, были достаточно бессодержательными пожеланиями удачи либо, наоборот, выражениями гнева. Запомнился лишь один из них.

«А зачем малым после стрима писал? Они говорят, ты с ними шпили-вили хотел делать?», — задался вопросом один из зрителей.

Сопроводив свой ответ смехом, гомельчанин отреагировал: «Ага. В Россию поехать, чтобы пое***ся, предлагал. Малым писал??? Да я сам малой!»

Несмотря на демонстративную браваду, заметно, что ситуация стала для молодого человека определенным испытанием. «Это, понятно, будет уроком для меня. Серьезно. Каждая ошибка — это урок», — заявил он.

И посвятил зрителей в свою общую жизненную философию.

«Да, если бы у меня была дочь, я бы хорошо за ней смотрел. Адекватно бы следил. Но девушки — это девушки!.. Они все такие...», — похоже, искренне считает Андрей Бурим.

Одним словом, первый выход «в люди» после начала гонений, получился для молодого гомельчанина довольно скомканным.

Кстати, и денег на адвоката он явно не насобирал. За четыре с половиной часа «марафона» на счет ему поступило всего лишь 1 124 российских рубля.

Напомним, гомельчанин Андрей Бурим получил широкую известность после того, как на Youtube сразу несколько видеоблогеров разместили разоблачающие его видео, где утверждалось, что гомельчанин приобрел свою популярность благодаря весьма сомнительным методам. В частности, в его живых видеоэфирах главной «фишкой» было то, что молодые девушки, многим из которых не было и по шестнадцать лет, раздевались на камеру. Раздевались перед большой аудиторией (на пике популярности количество подписчиков А. Бурима составляло 50 тыс. человек) и за довольно странное вознаграждение — за «лайки».

После публикации материала о ситуации на «Сильных новостях» информация широко разлетелась по Байнету и была подхвачена государственным телевидением. В тот же день на ситуацию отреагировали правоохранительные органы: явились к Андрею Буриму на дом, провели обыск, изъяли всю технику, хотели молодого человека задержать, но тот ударился в бега. Делом занимается отдел по борьбе с наркотиками и противодействию торговле людьми.