«Санитарный инспектор» из Гомеля осужден на 4 года

Суд Гомельского района приговорил жителя Гомеля, который, посещая магазины в сельской местности, выдавал себя за санитарного инспектора, к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщила БелТА помощник председателя суда Татьяна Дорошкевич.
В ноябре 2016 года посетитель магазина в одном из населенных пунктов Гомельского района представился санитарным инспектором, который прибыл проводить проверку. Ознакомившись с помещениями магазина, он заявил, что имеется много замечаний, поэтому придется составлять протокол и накладывать на продавца штраф.
Чтобы избежать наказания, женщина предложила «проверяющему» Br100, а также шоколад, другие продукты питания, от которых тот не отказался. О случившемся она рассказала подругам из соседнего магазина. Оказалась, что к ним также наведывался «санитарный инспектор». Правда, когда его попросили предъявить документ, мужчина быстро удалился.
Продавец сообщила в милицию о странном визитере. Оказалось, что отпечатки пальцев «инспектора» полностью совпадают с отпечатками рук гомельчанина, который уже неоднократно был судим за аналогичные преступления.
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