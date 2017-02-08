Набор у гурток беларускай мовы для дзяцей у Гомелі

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  • 08 февраля 2017, 17:18
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Таварыства беларускай мовы ў Гомелі абвяшчае набор на другі сезон гуртка «Мова дзяцей». Каб вашае дзіця патрапіла ў групу, трэба запоўніць анкету і чакаць запрашэння. Па колькасці жадаючых будуць створаныя групы рознага ўзросту. Узровень валодання мовай значэння не мае.

Заняткі будуць праходзіць у Цэнтры беларускай мовы (вул. Кірава, 3, пакой 1.8). Бацькі дашкольных дзетак мусяць прысутнічаць на курсах. Дзеці будуць у гульнявой форме бавіць час па-беларуску. Акрамя гульняў атрымаюць веды па гісторыі, мове і культуры Беларусі.


У планах гуртка адкрытыя заняткі на розныя тэмы, сустрэчы з дзеячамі культуры і актывістамі грамадскіх арганізацый, фэстываль беларускамоўнай адукацыі, відэа ролікі з удзелам дзетак і іншыя цікавосткі.

Па занятках будзе распрацавана другая частка метадычкі-дапаможніка для выхавацеляў і настаўнікаў, якія працуюць на беларускай мове з дзеткамі.

Уводны занятак сезону «Мова дзяцей» адбудзецца ў суботу, 11 лютага, 12.00 у Цэнтры беларускай мовы.

Места: Гомель (18423)

Метки: Гражданское общество (1538)

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