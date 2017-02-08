Набор у гурток беларускай мовы для дзяцей у Гомелі

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850 «Санитарный инспектор» из Гомеля осужден на 4 года Суд Гомельского района приговорил жителя Гомеля, который, посещая магазины в сельской местности, выдавал себя за санитарного инспектора, к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колони...

1698 Сэкономил на проезде. Пешеход бежал к автобусу, попал под машину, сел в нее же и уехал Опасная ситуация попала на видео в Мозыре. Мужчина принимается перебегать дорогу в районе нерегулируемого перехода — очевидно, стараясь попасть на автобус. Водитель одной из машин отреагировать не усп...

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532 За три года в Беларуси уничтожено сто тысяч диких кабанов За последние три года в лесах Беларуси было уничтожено 100 тысяч кабанов, сообщил 8 февраля на пресс-конференции в Минске министр лесного хозяйства Михаил Амельянович....