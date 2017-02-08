За какими птицами гомельчане наблюдали этой зимой (фото)

Паблик «ВКонтакте» «Фауна Гомеля» уже больше года рассказывает гомельчанам о животных, которых можно повстречать в черте города и его окрестностях. Мы сделали подборку снимков с птицами, угодившими в объективы фотокамер подписчиков и администраторов группы за уже прошедшие зимние дни.

Первый декабрьский снимок — дубонос обыкновенный, который выложила блогер alja0207. Прилетевшая к кормушке птица обычно питается семенами деревьев, а весной клюет их почки. Мощный клюв позволяет раскалывать даже сливовые косточки. Осенью дубоносы перемещаются поближе к человеку: на полях и огородах склевывают семена пшеницы, кукурузы и подсолнуха.





В декабре волонтеры спасли чернозобых гагар, попавших в ледяной плен на Любенском озере. Дело в том, что для взлета этим птицам нужен большой разбег по воде, а с земли или льда они взлететь не могут. Материал о спасении этих водоплавающих птиц можно прочесть тут. Фото — Алёна Кузнецова.





Недалеко от Шведской горки в объектив фотоаппарата попал молодой лебедь-шипун. К концу девятнадцатого столетия эта красивая птица была полностью истреблена на территории Беларуси и только в начале 80-х годов прошлого столетия повторно заселила белорусские водоемы. Обычно лебеди улетают на зимовку осенью, но многие остаются на незамерзающих водоемах. Фото — Алёна Кузнецова.





В районе Любенского микрорайона Алёна Кузнецова сфотографировала среднего пестрого дятла. Это немногочисленный гнездящийся оседлый и кочующий вид, более обычный на юге республики.





На Сельмаше с наступлением холодов свиристели оккупировали окрестные рябины, калины и прочие ягодные деревья. Эти птицы держатся большими стаями. Летом питаются насекомыми, которых нередко ловят на лету, личинками, различными ягодами и молодыми побегами растений. В иное время кормятся ягодами и плодами, например, брусникой, калиной, омелой. Зимой часто встречаются в городах, где питаются преимущественно рябиной. Фото — Максим Шестаков.





В январе сильные морозы заставили дроздов-рябинников позабыть об осторожности. Сотни птиц на Сельмаше беспощадно объедали рябину. Фото — Максим Шестаков.





На православное Рождество в самом центре города заметили ястреба-перепелятника. Мы уже писали про этот случай. Несмотря на то, что ястребы с наступлениям холодов мигрируют на юг, многие особи всё же предпочитают оставаться тут и охотиться на воробьев, синиц и других птиц, близких им по размеру.





В парке можно легко повстречать лазоревок, похожих на маленьких синичек. Зимой лазоревки разыскивают зимующих насекомых, их личинок и куколок в трещинах коры, в полостях тростниковых стеблей, охотно едят семена различных растений, плоды рябины, облепихи. А в парке не прочь подкормиться прямо с рук гомельчан. Фото — anonimusi.livejournal.com.





На участке Сожа между Бобовичами и Гомелем Алёна Кузнецова сфотографировала несколько разных водоплавающих птиц.

Самка большого крохаля в полете. Эта птица — редкий гнездящийся вид. Чаще всего ее можно увидеть на весеннем и осеннем пролетах, но иногда удается повстречать зимующих птиц.





А это гоголь — лесная утка, в период гнездования населяет водоемы, по берегам покрытые лесом, в первую очередь лесные озера. В период же миграций встречается на любых водоемах с достаточно глубокой водою.





В окрестностях очистных каналов Алёна Кузнецова повстречала орлана-белохвоста. Эта редкая птица занимает очень большие биотопы, которые обязательно должны включать крупные водоемы и старые деревья.





Неподалёку от станции «Гомель Северный» в январе поселилась целая снегириная «слобода», куда наведывались еще и дубоносы. Снегири — лесные птицы, но зимой их легко повстречать вблизи мест обитания человека. Фото — Максим Шестаков.





В конце января в объектив Алёны Кузнецовой попал уже взрослый лебедь шипун на очистном незамерзающем канале.





Места возле полигона отходов — просто рай для хищных птиц. Тут можно повстречать канюка, перепелятника и тетеревятника.





В тех же краях Алёне Кузнецовой повстречался выводок чирков-свистунков — самых мелких из белорусских уток. Чирки населяют самые разнообразные водоемы, но предпочтение отдают небольшим, мелководным, с лесистыми берегами, стоячей водой и мягким грунтом.





Недалеко от завода «Стройматериалов» Максим Шестаков поймал в кадр яркую и красивую птицу — обыкновенную овсянку. Овсянку легко узнать по яркому золотисто-жёлтому оперению на голове и груди.





В районе Шведской горки Светлана Панкова сфотографировала нескольких куропаток. Эти птицы большую часть времени проводят на земле. Быстро бегают и взлетают с характерным шумом. Населяют сухие открытые пространства, часто селятся рядом с человеком.





А вот здесь вы можете прочесть, каких птиц и как можно подкармливать зимой.