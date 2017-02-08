На сцене «Молодежки» будут звучать гранж, пост-панк и мелодекламация

11 февраля в «Молодежном театре» сольются в один «необычный концерт» разные формы современного искусства из Гродно и Гомеля.
Под вывеской Shakunova LIVE субботним вечером гостей гомельского театра ждет живая музыка от авангардных коллективов «Tochka K» и «Худший друг», танцевальный перформанс от DOM46, диджей Ko100фей и мелодекламация авторских стихов от Насти Шакуновой.
Но и это еще не все. Организаторы подготовили много приятных мелочей для зрителей. Например, гомельский фотограф Антон Бочанов будет снимать всех желающих на ретрокамеру, ремесленник Игорь Беляцкий продавать свои работы, а угощать всех будут кафелаторий Cup of Peace и чайная «Красная панда».
«Необычный концерт» Shakunova LIVE в «Молодежном театре»: 11 февраля в 18:30. Билеты в кассах театра и по телефону +375 (44) 551-62-08. Подробности по ссылке.
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