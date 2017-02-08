В Гомельской области — подъем заболеваемости вирусными инфекциями и гриппом

Сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями и гриппом зафиксирован на Гомельщине. Об этом сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
— На февраль традиционно приходится «гриппозный» период, нынешний год не стал исключением, — подчеркнула заведующая отделом эпидемиологии Инна Салажкова. — Врачи констатируют рост обращений в целом по области. По последним данным, контрольный уровень заболеваемости ОРИ и гриппом превышен в Гомеле. Большинство заболевших — дети.
Если подхватили инфекцию, болейте дома, вызовите врача, подчеркивает специалист. Отправившись на работу распространять вирусы, только ухудшите ситуацию и подвергнете риску заражения своих коллег.
Одно из главных правил профилактики — избегать мест с большим скоплением народа, где наверняка найдутся кашляющие и чихающие. В замкнутом пространстве проще подхватить заразу. В «ассортименте» у сезонного недуга много вирусов. В их числе грипп занимает 17 — 20%. К слову, в этом сезоне регистрируется много обращений с конъюнктивитом — одно из проявлений аденовирусной инфекции.
Важно
● В магазине, городском транспорте, другом общественном месте старайтесь не прикасаться грязными руками к лицу и глазам — вирусы легко проникнут в организм через слизистые оболочки.
● В повседневной жизни нам постоянно приходится браться за дверные ручки, перила, поручни в автобусе, которых вполне могли остаться следы от чихающего человека. По приходу с улицы обязательно помойте руки с мылом себе и ребенку.
● Дома и на работе регулярно проветривайте помещение — это поможет снизить концентрацию вирусов воздухе. Чаще проводите влажную уборку.
● При входе в многолюдное помещение будет нелишним надеть чистую медицинскую маску. Не используйте ее более трех часов, а одноразовую маску нельзя надевать повторно!
В эпидсезон в школах регулярно проводится мониторинг посещаемости и отсутствия детей по причине болезни. С начала года ни одна школа области на карантин по гриппу не закрывалась.
Одна из мер профилактики — дополнительные каникулы. Они пройдут с 13 по 19 февраля. Как отметила заместитель начальника управления образования облисполкома Жанна Жданович, на отдых отправятся учащиеся первых и вторых классов.
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