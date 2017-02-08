Для Валентинов вход свободный: 14 февраля Дворец Румянцевых и Паскевичей дарит скидку 50%

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  • 08 февраля 2017, 13:09
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В День Святого Валентина Дворец Румянцевых и Паскевичей запускает акцию «Два билета по цене одного». Все гомельчане смогут приобрести со скидкой билеты на постоянные экспозиции дворца.

Но самый большой сюрприз приготовили для гомельчан по имени Валентин и Валентина. Предъявив подтверждающий документ, они смогут посетить музей бесплатно.

Места: Гомель (18422)

Метки: Афиша (1401)

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