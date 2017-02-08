Для Валентинов вход свободный: 14 февраля Дворец Румянцевых и Паскевичей дарит скидку 50%

Бывший сотрудник Следственного комитета обвиняется в вымогательстве, бывший милиционер — в бездействии должностного лица....
Чиновники периодически сообщают белорусам, что проблемы с трудоустройством в республике нет, так как количество вакансий превышает количество официально зарегистрированных безработных. При этом привод...
Паблик «ВКонтакте» «Фауна Гомеля» уже больше года рассказывает гомельчанам о животных, которых можно повстречать в черте города и его окрестностях. Мы сделали подборку снимков с птицами, угодившими в ...
11 февраля в «Молодежном театре» сольются в один «необычный концерт» разные формы современного искусства из Гродно и Гомеля....
Сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями и гриппом зафиксирован на Гомельщине. Об этом сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоро...
Гомельский областной суд в выездном заседании в Наровле приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению мужчины в убийстве двух человек, сообщила корреспонденту БелТА пр...
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