Для Валентинов вход свободный: 14 февраля Дворец Румянцевых и Паскевичей дарит скидку 50%

В День Святого Валентина Дворец Румянцевых и Паскевичей запускает акцию «Два билета по цене одного». Все гомельчане смогут приобрести со скидкой билеты на постоянные экспозиции дворца.

Но самый большой сюрприз приготовили для гомельчан по имени Валентин и Валентина. Предъявив подтверждающий документ, они смогут посетить музей бесплатно.