После проведенного опроса в соцсетях Гомельский театр кукол запускает спектакль на белорусском языке

В Гомеле после трех месяцев перерыва появился спектакль на белорусском языке. Этому поспособствовали жители областного центра.

Накануне Гомельский театр кукол в соцсети «ВКонтакте» провел голосование по поводу увеличения белорусскоязычного репертуара. Около 60% участников опроса выступили за то, чтобы спектаклей на родном языке стало больше. Директор «Гомельского государственного театра кукол» Дмитрий Горелик говорит, что в репертуаре театра около 10 спектаклей на белорусском языке.

— Гомель все-таки по большей части — русскоязычный город. Хотя те спектакли на белорусском языке, которые мы показываем в нашем театре (это порядка 10 спектаклей по-белорусски), идут нормально, их смотрят. Проблема заключается в драматургах, чтобы они поставляли хороший драматургический материал. Мы один год делали колядки, спектакль, целиком утренник на белорусском языке. Кому-то очень понравилось. Кто-то был недоволен, говорил, что дети не понимают.

На странице «ВКонтакте» Гомельского театра кукол указано, что спектакль на белорусском языке состоится по многочисленным просьбам. 11 февраля на сцене учреждения покажут постановку «Волшебный рюкзачок».