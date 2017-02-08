Гомельский шарм. Городская архитектура ХХ в. (видео)

В ХХ в. Гомель стал действительно большим городом, а его облик формировался через творчество выдающихся архитекторов в первой трети ХХ в.

В первые годы советской власти возвели «дома-коммуны» — в соответствии с идеологией нового коммунистического общества. В гомельском архитектурном ансамбле гармонично сочетаются здания модерновые, классицистические, ампирные, советского довоенного функционализма и послевоенного сталинского ампира.