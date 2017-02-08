На Клермон-Ферран загорелась машина (фото, видео)

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  • 08 февраля 2017, 09:18
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Сегодня около 8 часов утра по улице Клермон-Ферран загорелся автомобиль Daewoo matiz.

МЧС в составе нескольких машин оперативно прибыли на место происшествия.


Пострадавших нет.

Информация о причинах произошедшего выясняется.

Фото, видео — Яна Пуреховская

Места: Гомель (18414)

Метки: Авто (3891), Происшествия (10045)

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