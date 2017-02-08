На Клермон-Ферран загорелась машина (фото, видео)
- 08 февраля 2017, 09:18
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Места: Гомель (18414)
Метки: Авто (3891), Происшествия (10045)
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