«Старыми это 8 миллионов. Я где их буду брать?» В Бобовичах пьют грязную воду, так как на чистую нет денег

В начале 90-х жители деревни Бобовичи Гомельского района благодаря жалобам добились установления колонок. Но вода из них идет грязная, она пригодна только для технических нужд. На просьбы проложить водопровод, местные чиновники ссылались на нехватку денег и предлагали сделать это за собственные средства.
«Они хотели с нас содрать деньги, можно сказать содрать, чтобы мы платили. Тогда сказали — два с половиной миллиарда, — говорит жительница Раиса Дорожко. — Я пенсионер! Я тогда получала пенсию — два с половиной миллиона. Как я могла собрать такие деньги?!»
В начале прошлого года председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник в ответ на жалобы жителей деревни пообещал начать работы по проведению водопровода. Но улучшение условий не касалось владельцев частных домов, за проведение воды в дома должны заплатить из собственного кармана: гомельские коммунальщики объясняют, что государство не обязано финансировать нужды частников.
«Мы обеспечиваем центральное водоснабжение этой улице. Желающие берут у нас технические условия, разрабатывают проект и подключают себе водоснабжение в дом, — говорит руководитель производственно-технического отдела КЖУП "Гомельский райжилкомхоз" Алексей Литвинов. — В среднем, насколько я знаю, это будет стоить 300-500 рублей».
По словам рабочих, ведущих работы, проведение водопровода в частный дом будет стоить около 800 рублей.
«Старыми это 8 миллионов, — говорит Лидия Чеканова. — Я где их буду брать? Мне только на дрова нужно два месяца ни есть, ни пить ничего».
В местном сельсовете объясняют, что не знают, как помочь в решении проблемы сельчан. Последние согласны даже на колонки на улице, но даже их установка под большим вопросом.
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