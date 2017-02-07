Фотофакт: на проспекте Ленина столкнулись BMW и Peugeot
- 07 февраля 2017, 13:30
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Места: Гомель (18413)
Метки: Авто (3890), Происшествия (10044)
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