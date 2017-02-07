Фотофакт: на проспекте Ленина столкнулись BMW и Peugeot

  1. Главная страница
  2. Новости Гомеля и области
  • 07 февраля 2017, 13:30
  • 2840
  • 4




Сегодня в центре Гомеля на проспекте Ленина произошло ДТП: столкнулись BMW и Peugeot.


Примечательно, что авария произошла именно на том самом месте, где неделю назад умер мужчина, подавившись куском мяса.

Подробности выясняются.




Напомним, вчера похожая авария произошла на перекрестке Советская — Кирова — Малайчука, где дорогу не поделили «БМВ» и микроавтобус «Пежо».

Места: Гомель (18413)

Метки: Авто (3890), Происшествия (10044)

Читайте также

Фотофакт: на кольце Кирова — Советская произошла авария, водители ищут свидетелей ДТП

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах

Самое читаемое