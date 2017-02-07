Топ-10 идей для Гомеля, которые стоило бы реализовать

Мир стремительно меняется и многие вещи, которые раньше казались ненужным излишеством, становятся насущной необходимостью. Мы собрали десять идей, которые можно было бы реализовать в нашем городе, чтобы жизнь в нем стала комфортнее.

Мы специально ограничили топ десятью пунктами, чтобы не делать текст бесконечно длинным. Идеи в списке стоят не в порядке какого-либо приоритета, а просто перечисляются.

Нормальные велодорожки



Велоразметка на проспекте Космонавтов



Несмотря на то, что в Гомеле уже появилась первая велоразметка — она очень далека от совершенства. В идеале она должна проходить по большинству главных улиц (хотя ГАИ это вроде бы анонсировала), а не только по трём. В данный момент велоразметка носит рекомендательный характер и никто не обязан уступать на ней дорогу велосипедисту. Чтобы не возникало травмоопасных ситуаций, велодорожка должна быть отделена не только от проезжей части, но и от тротуара. К слову, от велодорожек пока в Гомеле только название — без слёз ехать по колдобинам и бордюрам нельзя.

Аренда велосипедов



Аренда велосипедов в Вильнюсе



Нормальная практика во многих европейских городах. За небольшие деньги вы берете в прокат велосипед на одной из арендных площадок, а доехав до пункта назначения, можете оставить двухколесный транспорт на ближайшей из них. Напомним, что велосипед не только полезен для для здоровья и экологичен, но и существенно снижает загруженность города автомобильным транспортом.

Городская навигация



Стенд с планом города в Красноярске



Необходимость таких стендов, на которых изображен план города и ваша точка местонахождения, понимаешь только оказавшись в другом городе без gps-навигатора или приложения с картой на смартфоне. Небольшие стенды, которые могут окупать себя за счёт рекламы, помогут гостям города разобраться, куда им надо двигаться.

Общественные туалеты







Мало кому нравится запах человеческих экскрементов, но именно с ним приходится сталкиваться жителям дворов в центре города. Количество общественных туалетов в городе крайне мало, а человеческую потребность избавляться от лишнего в организме никто не отменял. Важно отметить, что в Гомеле цена входа в общественный туалет достаточно высока.

Логотип города



Разработка логотипа для Одессы



Совсем не мелочь. Логотип города — это не герб, от которого разит официозом. Логотип города можно широко использовать на сувенирной продукции для туристов, оформлении улиц, визитках чиновников и других сферах применения дизайна.

Пешеходная зона











Визуализации возможного вида пешеходных улиц Ирининской и Пушкина



Разговоры о создании пешеходной улицы в Гомеле идут очень давно. Но дело буксует. Были интересные идеи о превращении в пешеходные улиц Пушкина или Ирининской, которые визуализировал и продвигал архитектор Сергей Ляпин. Есть недопешеходная улица Пушкина на участке от «Александров плазы» до перекрестка с Волотовской, но этого мало для полумиллионного города. Пешеходная зона нужна не только туристам, но и горожанам, как точка притяжения, где можно отдохнуть. Только представьте: уличные кафе, которые не мешают движению, выступления уличных музыкантов, сувенирные лавки, аккуратные клумбы. В Бресте, например, такая улица есть. Неужели гомельчане этого менее достойны?

Озеленение города



Многие еще помнят Гомель таким



Тема озеленения города уже набила оскомину, но факт остается фактом — город почти окончательно превратился из «самого зеленого» в царство бетонной плитки, асфальта и автомобильных колец. Доказывать необходимость деревьев и кустов в городе — занятие глупое. Это не только экология, но и эстетика. Здесь можно сравнить как менялся Гомель в этом отношении.

Диалог с властью



«Золотое крыльцо» облисполкома

Есть те, кто все еще помнит пешеходные переходы на Кирова



Различные исполкомы стараются минимизировать свое общение с горожанами и делать свои дела молча, лишь ставя перед фактом, когда изменения уже необратимы. Нам нужны настоящие обсуждения того, что будет изменяться в городе. Пример с улицей Кирова хорошее подтверждение этому тезису — ее реконструкция не оставила равнодушным никого и разделила гомельчан на два лагеря. Быть может власть имущим стоило бы попробовать поговорить с горожанами и вероятно последние перестанут воспринимать чиновников как дармоедов с «золотым» крыльцом облиспокома.

Ночные рейсы общественного транспорта







Несколько автобусов или троллейбусов по основным маршрутам — неужели это гигантские траты для ведомств общественного транспорта? Люди не всегда могут позволить себе такси, а добираться ночью с Солнечной в Волотову или в Новобелицу с Сельмаша — полтора-два часа непрерывной ходьбы нормальным шагом. Или засиживаться где-то допоздна — привилегия только тех, кто может позволить себе такси?

Прекратить застраивать центр города



Дом, где жила Ирина Паскевич







Здесь построят очередное «элитное» жилье



В Гомеле множество новых районов, но власти продолжают впихивать «элитное жилье» в историческом центре города. Каждая такая стройка — очередной скандал. На Волотовской снесли дом, где жила Ирина Ивановна Паскевич. Там же скоро построят еще одну высотку с дорогими квартирами на месте старого еврейского кладбища. Бездумная погоня за сиюминутной выгодой от продажи жилья уничтожает облик нашего города. Чиновники получат свое и сдадут полномочия во время очередной «рокировки», а нам здесь жить.

***



Понятно, что это далеко не весь список идей, который можно было бы воплотить в жизнь. Мы постарались выбрать те, которые не так сложно реализовать. Например, мы совсем не коснулись смены концепции приоритета в движении на улице города, который сейчас отдан на откуп автомобилистам, а пешеходы, общественный транспорт и велосипедисты ущемлены в правах. Не рассматривали мысль о том, что пешеходные переходы вредны, а городу необходимы выделенные полосы для общественного транспорта. Не напоминали, что неплохо бы закончить «Восточный обход» .Нам просто хотелось видеть современный Гомель, который, не потеряв своего лица, был бы комфортен для всех слоев населения: гомельчан и туристов, автовладельцев и пешеходов.