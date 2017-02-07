«В химии особо не разбирался, формулу по наследству оставил родственник». В Гомеле оперативники закрыли лабораторию по производству метамфетамина

Оперативники наркоконтроля УВД Гомельского облисполкома Ссовместно с коллегами из Советского РОВД г. Гомеля задержали двух жителей областного центра которые, организовав лабораторию по производству метамфетамина, снабжали им весь регион.

Лихой тандем химиков долго решался на возобновление варки мета. После того, как в 2014 году родственник одного из них схлопотал 13 лет лишения свободы за изготовление химической наркоты, парни легли на дно. Но в конце прошлого года 38-летний гомельчанин, старший из дуэта, все же рискнул. Образование — среднее, в химии особо не разбирался. По словам оперативников, формулу ему по наследству оставил именно тот родич, который сейчас отбывает многолетнее наказание.





Разобраться в тонкостях химических реакций позвал 34-летнего старого приятеля. Достали колбы, реактивы, надели противогазы и запустили в подвале частного дома, расположенного в Новобелицком районе г. Гомеля, лабораторию. Шатко-валко, но дело пошло. Фен (еще одно название метамфетамина в наркоманских кругах) получился довольно качественный. Появился какой-никакой спрос на запрещенный товар. Жизнь налаживалась, ночью варили, днем продавали. Помня о том, что двоюродный брат погорел на наркоте, после каждой варки сворачивали лабу, чистили инструменты, делили на составные части и прятали в тайник. Конспирировались и во время реализации мета покупателям, толкали химию строго по звонкам проверенных заказчиков. Эти нюансы осложняли работу милиционеров. Но как не старалась гомельские Уолтер Уайт и Джесси Пинкмэн, остаться незамеченными не смогли.





В ночь с 4 на 5 февраля на трассе «Гомель-Чернигов» сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Ауди». За рулем находился «младший научный сотрудник» лаборатории. В ходе обыска машины был обнаружен и изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом, массой 9,9961 грамм. Экспертиза показала, что это амфетамин. А ближе к утру в Гомеле на улице Пушкина наркоконтроль при поддержке бойцов ОМОН УВД задержал старшего наркодельца. У него обнаружили и изъяли небольшой пакетик с порошкообразным веществом массой 0,9667 грамм. Экспертиза неумолима — синтетический наркотик.





Милиционеры прибыли к месту жительства второго задержанного. В ходе обыска в доме и подвальном помещении нашли и изъяли 19 бутылок с уксусной кислотой, стеклянные колбы, электроплитку, керамическую лампу, вытяжку, респираторы, маски для безопасной работы с химическими элементами, канистры с прекурсорами.

Остальную часть лаборатории химики прятали в тайнике, который организовали внутри сложенного ровными рядами белого кирпича, заваленного обрезками ДВП. В черном пакете хранились электронные весы, лакмусовые бумаги, серная кислота, разрезанная на дозы фольга, иные необходимые для изготовления амфетамина ингредиенты. В одной из комнат нашли и готовый фен в количестве 23 грамм.





В отношении двух гомельчан возбуждено уголовное дело. Оперативники имеют все основания полагать, что амфетамины реализовывались на территории не только областного центра, но и области. В настоящее время правоохранителями проводится необходимый комплекс оперативно-следственных и экспертных мероприятий по сбору доказательств противоправной деятельности наркохимиков.