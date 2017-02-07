«Чтобы наши дети не были, как мы». Цыгане Гомеля выходят из социальной изоляции

Около 30% цыган в возрасте 10 лет и старше не умеют читать и писать. Высшее образование имеют не более 2%, сообщают Naviny.by.

«Мы этого хотим — чтобы наши дети не были, как мы», — говорит житель поселка Прибор под Гомелем Иван. Здесь, в Приборе, компактно проживают цыгане. 40% учеников начальных классов в местной школе составляют дети рома.

В Гомельской области — наиболее многочисленная в Беларуси цыганская диаспора. Согласно последней переписи, около 2 тысяч человек живут в городах и еще около тысячи — в сельской местности. Наиболее компактно цыгане заселились в Гомеле и Калинковичах.

У большинства детей рома из Прибора есть проблемы с учебой. Образовательную помощь этим детям и их родителям оказывает общественная организация «Социальные проекты» — по субботам специальные занятия проходят в средней школе Прибора и средней школе № 7 Гомеля.

С дошкольниками рома в Приборе занятия ведет завуч Татьяна Семеняко. «Дети, на что похож банан? — На луну! — А какой на вкус виноград? — Горький! — А вы ели горький виноград? — Да!».





На физкультминутке пятилетки бодро делают нехитрые упражнения под ритмичные стишки. Василина и Регина уже много знают и умеют, Аврам предпочитает отмалчиваться, но и его вызывают к доске, чтобы показать на картинке лису. Со второй попытки мальчику это удается. В соседнем классе дети постарше разбирают домашние задания.





На субботние занятия в гомельскую школу № 7 родители привозят детей из разных частей города — Волотова, Сельмаша и Новобелицы. Здесь уже учатся 25 детей рома — «в разных классах, но социального напряжения или дискриминации здесь нет, жалоб от учащихся и родителей не поступало, а дети одинаково участвуют во всех внеклассных мероприятиях», говорит директор школы Елена Ковалева.

Дети — «заложники» своих родителей

По данным «Социальных проектов», большинство цыганских детей оканчивают только курс базовой школы. Около 30% цыган в возрасте 10 лет и старше не умеют читать и писать. Высшее образование имеют не более 2%.





«Отсутствие полноценного опыта дошкольного и школьного образования у взрослых рома приводит к тому, что их дети во многом наследуют не только бедность, но и образцы мышления и поведения, в которых слабо выражены ценности образования и профессиональной занятости, — отмечает директор "Социальных проектов" Нина Кекух. — Всё это ведет к дальнейшему возрастанию социальной изоляции, к маргинализации и криминализации сообщества».

Дети рома из-за пробелов в дошкольном образовании и недостаточно грамотных родителей быстро отстают от своих одноклассников и теряют интерес к учебе. Девочки бросают школу в 7-8 классе, выходят замуж, впервые становятся матерями чаще всего в 15-16 лет.

Нина Кекух привела данные опроса, согласно которым около 20% женщин рома считают, что «образование в жизни иметь необязательно, в жизни женщине главное выйти замуж, рожать детей и продолжать свой род», «...главное — вера в Бога и цыганское везение».





Мужчины из цыганской диаспоры часто сталкиваются с проблемой трудоустройства, соответственно, из-за бедности не могут обеспечить ребенка всем необходимым для школы и предпочитают оставить его дома — помогать по хозяйству.

Еще одна из причин, по которым дети рома рано покидают школу — языковая проблема, «потому что в семье они мало говорят на русском, а в школе из-за этого начинают отставать».

Образование — это ценность

По субботам в школу на дополнительные занятия ходят не только дети, но и их родители, для которых организовали клуб. В силу уклада жизни родители «слабо ценят образование, и их нужно "подтянуть" к пониманию важности обучения, да и самих научить грамоте», отмечает Нина Кекух.

Пока с дошкольниками и учениками средних классов занимаются учителя, родители встречаются за чаем и обсуждают со специалистами свои взрослые проблемы. На встречи приходят психологи, юристы, врачи и спасатели.





У Ивана четверо детей, старшая ходит в первый класс, сын собирается в школу, а дома еще двое — девяти месяцев и двух лет.

«У моих детей есть стремление к учебе, на этих занятиях они больше узнают. Я хочу, чтобы они получили дипломы, чтобы они стали врачами. Потому что у меня было такое желание, но у меня не получилось, но пусть получится у моих детей. Ну, хоть у одного из них. Я Василине купил игрушку такую, врачебный комплект, она уже младшим детям диагнозы ставит. Надо, чтобы дети учились. Мы этого хотим — чтобы наши дети не были, как мы», — делится Иван.





Он говорит, что им не нужно особое отношение, но им не хватает понимания, и они ждут его — от учителей, других детей. «Мы такие же, как вы. Мы хотим, чтобы было понимание, чтобы с нашими детьми общались так, как со всеми детьми. Мы хотим жить, как и вы хотите жить. Я тоже работаю, пусть дворником за 200 рублей, но хоть какие-то деньги», — говорит житель Прибора.

Его земляки согласны, что между администрацией школы, учителями и родителями понимания становится всё больше.

«Учителя и родители стали более доступными друг другу. Раньше из-за напряжения ромы уединились и закрылись в сообществе, потому что было негативное к ним отношение, но мы видим, что со временем ситуация изменяется. Сейчас вижу, что учителя по-другому разговаривают с детьми и более уважительно общаются с родителями», — отмечает директор образовательного учреждения «Романо Дром» Ольга Нечаева.





Координатор «Романо Дром» в Гомеле Николай Ануфриев заметил, что сейчас и ромы «как-то взяли себя в руки, начали больше бывать в школе, общаться с учителями». «Вы их учите, наставляйте, вдохновляйте, вложите в них свою любовь — и эти дети покажут вам свою любовь. То, что мы сеем — то и пожинаем. Сеем хорошее — и пожнём хорошее», — считает координатор.

***

Для детей, которые будут старательно посещать занятия, предусмотрены поощрения — к учебному году малыши получат школьные костюмы, спортивную форму, обувь и портфель со школьными принадлежностями. Для детей и их родителей также предусмотрены совместные посещения театров, цирка, музеев и парка.





Весной в Приборе должен пройти фестиваль цыганской культуры, а летом для детей откроются пришкольные лагеря. «Дети должны быть интегрированы в жизнь и школьное образование. И все мероприятия — и родительский клуб, и дополнительные занятия, и лагеря, и фестиваль — призваны этому помочь», — отметила директор «Социальных проектов».