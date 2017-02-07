В Гомеле милиция выявила 4 случая незаконного оборота наркотиков за два дня

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  • 07 февраля 2017, 10:25
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В Советском районе Гомеля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и противодействию торговле людьми задержали молодого горожанина с пакетом особо опасного психотропа — спайса.


У другого было при себе 10 г марихуаны. Днем ранее с почти 11 г марихуаной попался еще один гомельчанин. Его приятель, увидев сотрудников милиции, выбросил в урну курительную трубку, которая была набита подозрительным растительным веществом. Экспертиза показала, что это также марихуана. Всего ее оказалось в трубке 2 г.


— Оперативники установили, что еще один житель района предоставил комнату в общежитии для курения дурмана приятелю, за что также предусматривается ответственность, — дополнил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

По всем выявленным случаям незаконного оборота наркотических веществ проводятся проверки и экспертизы, после чего последует возбуждение уголовных дел.


Валентина Лайкова, sb.by

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