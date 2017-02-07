На что потрачены средства от гомельских тунеядцев

В бюджет поступают средства от гомельчан, не оспаривающих обязанность по уплате сбора на финансирование государственных расходов. Как сообщила заместитель начальника финансового отдела горисполкома Татьяна Григорьева, целевого назначения сбор не имеет и будет расходоваться на нужды жизнеобеспечения города.

— Многие граждане в своих заявлениях указывают, что они не обращаются в учреждения здравоохранения, а значит, и не пользуются социальными благами. Спешу напомнить, что государственные расходы направляются не только на нужды здравоохранения. Бюджет субсидирует жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт, оплачивает ямочный ремонт дорог и дворовых проездов, уличное освещение. Этими благами пользуются все граждане без исключения и должны вносить свой вклад в финансирование, — обратила внимание Татьяна Григорьева.

Поскольку у средств, собранных с тунеядцев, нет целевого назначения, предлагаем вспомнить, на что тратились средства местного бюджета в 2015 году. Напомним, что именно за 2015 год осуществляется сбор средств в настоящий момент. Для наглядности расходы местного бюджета переведены в количество тунеядцев, профинасировавших данную покупку.





Из представленных данных видно, что больше всего пришлось собрать на ремонт набережной реки Сож. На благоустройство прибрежной территории городского парка потребовалось более 9 тысяч сборов с тунеядцев. Весомым для местного бюджета был и ремонт улицы Кирова, который стоил 6677 сборов с тунеядцев. Нельзя обойти стороной ремонт входа в здание облисполкома, который профинансировали 1907 гомельских тунеядцев.

Конечно, у местного бюджета были и другие расходы, но именно эти вспоминаются сейчас больше других.

Напомним, что всего в Гомельской области извещения из налоговой получили около 90 тысяч потенциальных плательщиков взноса или 14,4% экономически активного населения.

