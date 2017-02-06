Сегодня примерно в 13.10 — 13.25 на перекрестке Советская — Кирова — Малайчука (возле «самолета») столкнулись BMW и микроавтобус Renault.

В редакцию «Сильных Новостей» одновременно обратились оба водителя.

— Я двигался со стороны Сельмаша по Советской (нужно было уехать на Малайчука), — рассказывает водитель микроавтобуса. — Подъехал к данному перекрестку (для движения прямо загорелся красный). В крайней левой полосе остановилось легковое авто (водителя, которого я и ищу). Я повернул направо (на ул.Кирова) по зеленой стрелке, проехал немного прямо, потом поворот налево, мне горит зеленый свет,чтобы проехать прямо на улицу Малайчука со стороны Кирова. Когда подъехал вплотную к светофору зеленый стал мигать, но так как скорость моя была 40 км/ч, естественно я завершал маневр (продолжил движение в сторону ул. Малайчука). И на середине данного перекрестка в левую сторону моей машины въехала БМВ 7 серии.





Оба водителя говорят о том, что ехали на зеленый. Водитель BMW утверждает, что водитель Renault двигался на запрещающий красный сигнал светофора. Водитель микроавтобуса уверен, что легковушка ехала на так называемый красно-желтый или желтый.









Поставить точку в конфликте смогут лишь свидетели ДТП.

— Очень просим отозваться водителя легкового автомобиля, который стоял на красном свете светофора по улице Советской и собирался двигаться в сторону центра города. Это единственный водитель,который был свидетелем, и он уехал. Очень важно его найти, — обращается Алексей, водитель Renault.

Если вы стали свидетелем данной аварии, то просьба связаться с участниками аварии: +375 (25) 948-06-70 (водитель BMW), +375 (29) 609-58-16 (водитель Renault).