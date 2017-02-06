В Гомеле состоится второй международный фестиваль света GoLF-2017

Второй международный фестиваль света GoLF-2017 пройдёт 10-11 февраля в Гомеле. На мероприятие, не имеющее аналогов в Беларуси, соберутся участники из Беларуси, Украины, России и Латвии.

В течение двух дней во Дворце культуры «Фестивальный» 10 февраля с 15.00 до 22.00 и 11 февраля с 10.00 до 12.30 желающие смогут принять участие в мастер-классах по жонглированию, актёрскому мастерству, узнают о том, как изготовить светодиодный и пиксельный реквизит и другое. Сам гала-концерт состоится 11 февраля в 18.00 в Гомельском областном общественно-культурном центре. На нём выступят лучшие вокалисты, цирковые студии, творческие коллективы города над Сожем. Артисты из четырёх стран ближнего и дальнего зарубежья представят световое и неоновое яркое шоу и танцевальную программу с использованием современных технологий в области светодиодных и пиксельных костюмов. По итогам выступления выберут победителей в семи номинациях.



Среди организаторов фестиваля — Гомельский городской исполнительный комитет, дворец культуры «Фестивальный». По их словам, мероприятие направлено на популяризацию жанра светового шоу и смежных жанров эстрадного и циркового искусства, реализация номеров в которых так или иначе связана с экспериментами со светом.