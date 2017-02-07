Картины из шоколада и деревянные 3D-пазлы: в магазине «Шоколадный подарок» предлагают оригинальные сувениры на все случаи жизни

Подарить цветы любимой на день святого Валентина, а в ответ на 23 февраля получить носки или пену для бритья? Конечно, можно ограничиться и таким стандартным набором подарков. А можно посетить магазин «Шоколадный подарок» на первом этаже ТЦ «Секрет» и найти там оригинальные подарки практически на любой праздник.





Ассортимент магазина действительно велик. Вторую половинку предлагают порадовать не только шоколадными фигурками и композициями, но и настоящими рельефными картинами из шоколада. Ни один сладкоежка не устоит перед «ШокоАртом» — это шоколадные плитки с начинкой из орехов или фруктов.



















Не лишним будет упомянуть, что все шоколадные изделия изготовлены из очень качественного шоколада, без добавления пальмового масла и других «удешевителей». Качество и неповторимый вкус — эти два компонента вобрал в себя шоколад ручной работы, представленный в магазине «Шоколадный подарок».











Помимо шоколада, в магазине «Шоколадный подарок» внимание покупателей привлекают уникальные самодвижущиеся 3D-пазлы UGEARS из дерева — это уникальные изделия, разработанные талантливыми людьми для тех, кто любит собирать что-либо своими руками.





Сейф от UGEARS — это настоящий сейф с кодовым замком на 3 цифры. Модель продается в виде набора для самостоятельной сборки. Открывается сейф набором секретной комбинации, которая предоставляется покупателю. К другой модели эта комбинация не подходит. Разобрать конструкцию сейфа невозможно.







Грузовик UGM-11 от Ugears — это новое поколение механических моделей. Модель способна двигаться вперед и назад с помощью резиномотора. Можно видеть, как работает четырехцилиндровый двигатель, перебирая поршнями под откидным капотом. При движении машины крутится карданный вал. Открыв дверь кабины, вы найдете функционирующий руль, передающий усилие по рулевой колонке к подрессоренным передним колесам. Там же есть действующая педаль газа. Кузов, как и в настоящем прототипе, реализован с откидными бортами.





Механическая шкатулка UGEARS, движущаяся при нажатии на рычаг, станет прекрасным и креативным решением для хранения визиток на рабочем столе.







В магазине представлено 17 различный моделей. Каждая из них способна заинтересовать мужчину любого возраста. Поэтому если вы хотите удивить вторую половинку, то не лишним будет обратить внимание на 3D-пазлы.



