Видеофакт: конфликт сборщика подписей против «тунеядского декрета» и администрации ТЦ «Мандарин Плаза»

Гомельчанин Дмитрий Сабуров стал известен в последние недели благодаря активному сбору подписей против Декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Дмитрий не просто собирает подписи, но и обращается к гомельчанам через свой видеоблог.

Житель Гомеля не прячется, старается действовать в максимально публичных и открытых местах, в частности — на площадках возле крупных торговых центров и гипермаркетов.

На прошлой неделе с ним произошел не совсем приятный инцидент. Судя по записи Д. Сабурова в социальной сети Facebook, администрация ТЦ «Мандарин Плаза» не прониклась симпатией к ищущему правды молодому человеку и «погнала его».

«Только что при сборе подписей за отмену Декрета #3 о тунеядстве возле Мандарин Плаза в Гомеле нас погнала взашей администрация, дав скомканные объяснения и в конце концов пригрозив КГБ!!!», — написал молодой человек на своей странице.

Он также выложил в сети Youtube видеоролик, на котором запечатлен фрагмент его конфликта с одним из старших администраторов торгового центра Маргаритой Шолк.

Из видео не ясно, насколько далеко Дмитрия Сабурова «погнали», однако то, что эмоции били через край — вполне очевидно.

«Сильные Новости» связались с администрацией ТЦ «Мандарин», однако она отказалась комментировать инцидент.