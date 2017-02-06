Видеофакт: конфликт сборщика подписей против «тунеядского декрета» и администрации ТЦ «Мандарин Плаза»

Гомельчанин Дмитрий Сабуров стал известен в последние недели благодаря активному сбору подписей против Декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».
Дмитрий не просто собирает подписи, но и обращается к гомельчанам через свой видеоблог.
Житель Гомеля не прячется, старается действовать в максимально публичных и открытых местах, в частности — на площадках возле крупных торговых центров и гипермаркетов.
На прошлой неделе с ним произошел не совсем приятный инцидент. Судя по записи Д. Сабурова в социальной сети Facebook, администрация ТЦ «Мандарин Плаза» не прониклась симпатией к ищущему правды молодому человеку и «погнала его».
«Только что при сборе подписей за отмену Декрета #3 о тунеядстве возле Мандарин Плаза в Гомеле нас погнала взашей администрация, дав скомканные объяснения и в конце концов пригрозив КГБ!!!», — написал молодой человек на своей странице.
Он также выложил в сети Youtube видеоролик, на котором запечатлен фрагмент его конфликта с одним из старших администраторов торгового центра Маргаритой Шолк.
Из видео не ясно, насколько далеко Дмитрия Сабурова «погнали», однако то, что эмоции били через край — вполне очевидно.
«Сильные Новости» связались с администрацией ТЦ «Мандарин», однако она отказалась комментировать инцидент.
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