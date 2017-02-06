В Мельниковом луге в нескольких домах с 7 по 10 февраля будет отсутствовать телефонная связь и сеть передачи данных

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  • 06 февраля 2017, 11:49
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C 7 февраля по 10 февраля Гомельский филиал РУП «Белтелеком» проводит модернизацию сетей связи. 

На время производства работ у ряда абонентов будет временно отсутствовать телефонная связь и услуги сети передачи данных.

7 февраля — ул. Бородина Т. С.: 2, 18, 20, ул. Мазурова; 127А, 127Б, 131, 133;

8 февраля — ул. Головацкого, 138, ул. Бульвар газеты «Гомельская Правда»: 3, 13, 17, 19, 21;

9 февраля — ул. Бульвар газеты «Гомельская Правда»: 14, 18, 20, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 42;

10 февраля — ул. Бульвар газеты «Гомельская Правда»: 4, 6, 8, 10, 12.

Телефоны для справок в Гомеле 8 029 730-91-62, 22-25-08; 58-63-68; 123.

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