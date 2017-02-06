Под видом прошения милостыни две гомельчанки обокрали 98-летнего ветерана, унесли боевые награды

Заявление в милицию поступило 4 февраля вечером, сообщил официальный представитель УВД облисполкома Виталий Пристромов.

Жертвами доверчивости стали 98-летний хозяин квартиры и 40-летняя местная жительница. По словам потерпевших, к ним домой под предлогом просьбы милостыни зашли две незнакомки. После их ухода, хозяин недосчитался боевых наград, также из квартиры исчезли часы.

Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемых. Ими оказались две неработающие гомельчанки 45 и 34 лет. К слову, старшая из подельниц ранее была судима за кражу. Похищенные у ветерана награды, женщины не успели сбыть, поэтому их вернули к законному владельцу.

В отношении неблагодарных гостей возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц.