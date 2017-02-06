Готовьтесь к морозам. Погода в Гомеле на неделю

На этой неделе тепло не будет. Зима вступила в свои права и повышать градус не намерена.

Сегодня днем температура воздуха будет колебаться в районе −7 − −9 °С. Но уже к среде градус снизиться до — 16°С. Самые лютые морозы придутся на ночь со среды на четверг — синоптики прогнозируют до — 18°С. Только к пятнице морозы немного ослабнут.

На протяжении всей недели осадков не ожидается.