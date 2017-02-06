Где на этой неделе в Гомельской области будут работать мобильные камеры скорости (карты)

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  • 06 февраля 2017, 08:22
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ГАИ Гомельской области рассказала, где будут размещены датчики контроля скорости на территории региона с 6 по 12 февраля.

На каждом из участков датчики будут работать с 7.00 до 20.00.

06.02

Гомель, улица Советская, д. 169


М-10 граница РФ — Гомель — Кобрин (Добрушский район), 20-й км


07.02

Р150 Хутор — Гомель, 3-й км


Подъезд к Гомелю от М10 (Гомельский район), 9-й км


08.02

Подъезд к Гомелю от М10 (Гомельский район), 30-й км

Р150 Хутор — Гомель, 4-й км


09.02

М5 Минск — Гомель (Гомельский район), 291-й км (на Минск)


Подъезд к Гомелю от М10 (Гомельский район), 30-й км

10.02

Н4090 Северо-западный обход Гомеля, 10-й км


Гомель, улица Советская, д. 169


11.02

Р150 Хутор — Гомель, 4-й км


Подъезд к Гомелю от М10 (Гомельский район), 30-й км

12.02

М5 Минск — Гомель (Гомельский район), 291-й км (на Гомель)


Гомель, улица Советская, д. 169


*Визуализация на картах может быть неточной

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