Где на этой неделе в Гомельской области будут работать мобильные камеры скорости (карты)

ГАИ Гомельской области рассказала, где будут размещены датчики контроля скорости на территории региона с 6 по 12 февраля.

На каждом из участков датчики будут работать с 7.00 до 20.00.

06.02

Гомель, улица Советская, д. 169





М-10 граница РФ — Гомель — Кобрин (Добрушский район), 20-й км





07.02

Р150 Хутор — Гомель, 3-й км





Подъезд к Гомелю от М10 (Гомельский район), 9-й км





08.02

Подъезд к Гомелю от М10 (Гомельский район), 30-й км

Р150 Хутор — Гомель, 4-й км





09.02

М5 Минск — Гомель (Гомельский район), 291-й км (на Минск)





Подъезд к Гомелю от М10 (Гомельский район), 30-й км

10.02

Н4090 Северо-западный обход Гомеля, 10-й км





Гомель, улица Советская, д. 169





11.02

Р150 Хутор — Гомель, 4-й км





Подъезд к Гомелю от М10 (Гомельский район), 30-й км

12.02

М5 Минск — Гомель (Гомельский район), 291-й км (на Гомель)





Гомель, улица Советская, д. 169





*Визуализация на картах может быть неточной