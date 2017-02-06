Где на этой неделе в Гомельской области будут работать мобильные камеры скорости (карты)

ГАИ Гомельской области рассказала, где будут размещены датчики контроля скорости на территории региона с 6 по 12 февраля.
На каждом из участков датчики будут работать с 7.00 до 20.00.
06.02
Гомель, улица Советская, д. 169
М-10 граница РФ — Гомель — Кобрин (Добрушский район), 20-й км
07.02
Р150 Хутор — Гомель, 3-й км
Подъезд к Гомелю от М10 (Гомельский район), 9-й км
08.02
Подъезд к Гомелю от М10 (Гомельский район), 30-й км
Р150 Хутор — Гомель, 4-й км
09.02
М5 Минск — Гомель (Гомельский район), 291-й км (на Минск)
Подъезд к Гомелю от М10 (Гомельский район), 30-й км
10.02
Н4090 Северо-западный обход Гомеля, 10-й км
Гомель, улица Советская, д. 169
11.02
Р150 Хутор — Гомель, 4-й км
Подъезд к Гомелю от М10 (Гомельский район), 30-й км
12.02
М5 Минск — Гомель (Гомельский район), 291-й км (на Гомель)
Гомель, улица Советская, д. 169
*Визуализация на картах может быть неточной
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