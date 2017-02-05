Народный инспектор: По результатам контрольной проверки на АЗС проверку не прошел мерный стаканчик белорусского производства (видео)

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  • 05 февраля 2017, 17:48
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Народный инспектор заинтересовалась автозаправочными станциями Гомеля и решила проверить, а доливают ли на АЗС топливо.

Для эксперимента Наталье Богдановой пришлось отыскать тару для измерения объема. Она сравнила 10-литровую канистру, мерный стаканчик белорусского и американского производства.

— Сегодня в нашем эксперименте мы будем больше доверять американским стандартам, потому что этому белорусскому стакану, пусть даже со знаком качества, верить нельзя, — подводит промежуточный результат народный инспектор.

Сегодня «жертвами» Натальи Богдановой стали заправки «Газпромнефть» по улице Добрушская, TATNEFT по улице Междугородняя, «Транснефть Дружба» по улице Барыкина и «Беларуснефть» в Красном. Но, как оказалось, автозаправочным станциям скрывать нечего: на всех АЗС топливо наливали правильно.

Чего нельзя сказать о мерном стаканчике, который произведен по стандартам РБ.

— Не покупайте его. Никогда! — заканчивает свою ревизию Наталья Богданова.

Однако поклонники «Народного инспектора» оказались не удовлетворены проверкой: они ожидали узнать не столько про литраж, сколько про качество топлива.

— Когда я обзаведусь специальными (не самыми дешевыми, замечу) приборами — обязательно проверю и на качество. Пока я вооружена лишь камерой, микрофоном и собственным бесстрашием, — обещает Наталья.

Люди в материале: Наталья Богданова (2)

Места: Гомель (18397)

Метки: Общество (25610)

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