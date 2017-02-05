Фотофакт: после «раскопок» «Гомельводоканала» на Огоренко прорвало трубу

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  • 05 февраля 2017, 17:03
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Три дня назад «Гомельводоканал» закончил ремонтные работы по улице Огоренко, 13, но уже сегодня гомельчане подняли тревогу: вода из прорванной трубы залила двор.

— 3 дня назад «Гомельводоканал» завершил раскопки и окончил ремонт — вот последствия, — сообщает Дмитрий Бычков.




Буквально через полчаса данную информацию подтвердил и другой читатель.

Причина аварии выясняется.


Фото — Дмитрий Бычков, Сергей Кравченко.

Места: Гомель (18397)

Метки: Происшествия (10040)

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