В Гомеле открыли «горячую линию» по защите белорусского языка

Городская организация «Таварыства беларускай мовы» имени Франциска Скорины (ТБМ) 5 февраля открывает Центр белорусского языка в Гомеле. При центре будет работать «горячая линия» по вопросам защиты прав белорусскоязычных.
«В Беларуси растет спрос на все белорусское, — говорит руководитель городского филиала ТБМ в Гомеле Алеся Авласевич. — Гомель не исключение. Но во втором по величине городе нашей страны нет общественной площадки для коммуникации и поддержки белорусскоязычных. Мы решили воплотить нашу давнюю мечту — городской центр развития белорусского языка и культуры. Будем работать над тем, чтобы центр стал местом совместной работы».
Активисты планируют продолжить коммуникацию с предпринимателями и учреждениями Гомеля, предлагая им свою профессиональную помощь для расширения сферы использования белорусского языка в услугах, товарах, рекламе, делопроизводстве.
Открытие центра в Гомеле по улице Кирова, 3 началось в 12 часов в воскресенье, 5 февраля.
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