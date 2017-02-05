Чиновники заставляют людей охранять историческое наследие исключительно за собственные деньги

Владельцев нескольких деревянных домов по улице Парижской Коммуны (№ 9, 11, 12,14), которые постановлением Совмина от 02.08.2016 года были внесены в список историко-культурных ценностей РБ, городские власти заставляют за свой счет оформить придание этого статуса. То есть нужно за собственные деньги оформить охранное обязательство, паспорт историко-культурной ценности и установить на свои дома защитную доску. Всего каждый хозяин должен потратить 100 рублей.

— Это еще полбеды — документы, охранная доска. Далее за свои деньги мы будем вынуждены ремонтировать фасады, — возмущается хозяйка дома № 9 по ул. Парижская коммуна Людмила Кирпичова. — Мы документы не подписываем. У меня уже давление поднялось из-за этой ситуации. Неделю не могу сбить. Нам 30 лет не давали ничего делать с нашими домами, каждый год обещали, что снесут, говорили, что в 2015 году всю частную застройку снесут. Сейчас, например, мой дом — абсолютно аварийный, я боюсь, что крыша мне на голову упадет. Нужно делать крышу, а где мне деньги взять? Мы все пенсионеры. Какая это историческая ценность? Развалюха, которая со дня на день рухнет. Они же еще угрожают дома поотбирать, если мы их не отремонтируем.









И на самом деле в письме из отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома указано, что согласно закону «Об охране историко-культурного наследия» п.4 ст.53 «в случае если собственник материальной историко-культурной ценности небрежно содержит эту историко-культурную ценность, что может привести к потере ее духовных, художественных и документальных особенностей, которые обусловили придание ей статуса историко-культурной ценности, то такая историко-культурная ценность по решению суда может быть передана в государственное имущество в порядке, установленном законодательством».





Более 10 лет краеведы, общественные активисты добивались придания статуса материальной историко-культурного ценности деревянным домам с уникальным декором (наличниками) по улице Парижской Коммуны, Волотовская, чтобы впредь город мог использовать эти улицы для туристических целей. Пока шла переписку с чиновниками, уникальные домики один за другим сносились. Сейчас на улицах остались буквально считанные дома и придание охранного статуса четырем домам, по мнению общественных активистов, с точки зрения туризма не имеет никакого значения.





— Проблема в том, что этим домам придали статус памятника, мы добивались, чтобы Волотовской, 17 придали. Чиновники типа пошли на компромисс. Особого туристического потенциала эти улицы не имеют. Чиновники, наверное, даже на спрашивали у хозяев, хотят ли они придания статуса. Чиновники обязаны были спросить жителей. Не имеет туристического потенциала — это одно, но и сами хозяева бездумно делают ремонт фасадов, зашивают сайдингом.

— Требования законные, нормальные обязанности собственников историко-культурной ценности. Закон есть закон, пусть выполняют. Наши журналисты сошли с ума: нет статуса — не нравится, есть статус — не нравится. Буду в Гомеле около тех домов, если не будет вывески, сам в прокуратуру напишу, — комментирует председатель общественной организации «Охрана историко-культурного наследия «Батьковщина» Антон Астапович.





Но не все гомельчане, которые в свое время добивались придания охранного статуса деревянным домам, рассуждают так категорично.

— Свои прямые обязанности государство не выполняет, а цепляется за любую возможность на людей перебросить. И законодательство защитное у нас очень путаное, — резюмирует историк Евгений Меркис.

Придание охранного статуса трем аварийным деревянным домам (не самым выдающимся из тех, которые десятилетиями пытались спасти от бульдозера краеведы, историки и общественные активисты), которые уцелели после тотального сноса деревянной застройки по улице Волотовской, Парижской Коммуны, Карла Маркса, Артема на самом деле сейчас выглядит как издевательство, якобы сделано «на отстань» — поздно, формально и отчасти бессмысленно. И заложниками этой ситуация оказались владельцы домов — пенсионеры, которые не имеют возможности вкладывать средства в поддержание в таком состоянии, который бы соответствовал высокому статусу «историко-культурной ценности».



