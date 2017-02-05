14 февраля в кинотеатре «Октябрь» стартует самый нашумевший фильм этого года «Ла-Ла Ленд»

14 февраля, в День Святого Валентина, в кинотеатре «Октябрь» стартует, пожалуй, самый нашумевший фильм этого года «Ла-Ла Ленд», который уже успел собрать множество наград и, судя по всему, останавливаться на достигнутом не собирается.

Как рассказала ведущий редактор КУП «Гомелькиновидеопрокат» Светлана Тарасенко, в центре сюжета картины — история любви джазового музыканта и молодой актрисы, которая в перерывах между пробами подрабатывает официанткой. И всё у них было хорошо, пока не встал вопрос карьеры. Любовь или творческие амбиции? Счастливым ли будет окончание? Ответы на эти вопросы получите в кино.

Режиссёр Дэмьен Шазелл возвращает жанру мюзикла лоск, напоминает всем, что кино может удивлять не только спецэффектами, коих здесь вовсе нет, а своей простотой. Стоит отметить, что «Ла-Ла Ленд» достиг рекорда по количеству номинаций на предстоящую премию «Оскар», присоединившись к «Титанику» и «Всё о Еве».