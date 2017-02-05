«Клюнет счас!»: в Гомеле мужчина ловит рыбу на проезжей части (видео)

  1. Главная страница
  2. Новости Гомеля и области
  • 05 февраля 2017, 09:30
  • 3269
  • 2




В Гомеле мужчина решил порыбачить на прямо на дороге.

Видео с отчаянным рыбаком на Youtube появилось 4 февраля.

Гомельчане встретили мужчину около семи часов утра. Экспериментатор был настроен на успех.

— Клюнет счас! — уверенно утверждает он.

Места: Гомель (18395)

Метки: Общество (25607), Шапито (49)

Комментарии правила
Yavid 30-01 05-02:

Самое обсуждаемое





Новое в блогах

Самое читаемое