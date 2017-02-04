Рейтинг гомельских школ по активности в социальной сети ВКонтакте

Сегодня в белорусских школах проходит традиционный День встречи выпускников. По этому поводу Деловой Гомель подготовил рейтинг гомельских школ по численности подписчиков сообществ в социальной сети «Вконтакте».





Таким образом, самое большое сообщество у средней школы № 15, расположенной на улице Жемчужной в Новобелицком районе Гомеля.

Второе место занимает сообщество 47 школы, расположенной на улице Мележа в Советском районе Гомеля.

Третье место принадлежит сообществу Гимназии № 56 г. Гомеля, располагающейся на улице Новополесской