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Рейтинг гомельских школ по активности в социальной сети ВКонтакте

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  • 04 февраля 2017, 18:14
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Сегодня в белорусских школах проходит традиционный День встречи выпускников. По этому поводу Деловой Гомель подготовил рейтинг гомельских школ по численности подписчиков сообществ в социальной сети «Вконтакте».


Таким образом, самое большое сообщество у средней школы № 15, расположенной на улице Жемчужной в Новобелицком районе Гомеля.

Второе место занимает сообщество 47 школы, расположенной на улице Мележа в Советском районе Гомеля.
Третье место принадлежит сообществу Гимназии № 56 г. Гомеля, располагающейся на улице Новополесской

Места: Гомель (18391)

Метки: Общество (25600)

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Yavid 30-01 05-02:

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