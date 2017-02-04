Стройка 2-02 - 05-02:

Умер директор ЗЛиНа

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  • 04 февраля 2017, 17:53
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Сегодня в четыре утра скоропостижно скончался директор Завода литья и нормалей Анатолий Квитанов.

Два не связанных между собой источника подтвердили информацию о смерти руководителя предприятия. По их сведениям, Анатолий Квитанов скончался от сердечного тромба.

Анатолий Квитанов не только возглавлял завод, но и был старшим преподавателем на Механико-технологическом факультете технического университета имени Сухого.

Летом минувшего года предприятие «ЗлиН» вошло в тройку самых убыточных ОАО Беларуси. Гомельский завод литья и нормалей входит в состав холдинга «Гомсельмаш».

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Yavid 30-01 05-02:

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