Фотофакт: халатность коммунальщиков Советского района, которая может привести к несчастному случаю

Читатель прислал «Сильным новостям» фотографию вопиющей халатности коммунальных служб Советского района.
Во дворе дома по ул. Павлова, 20, проводились ремонтные работы — откачка горячей воды в придомовые канализационные колодцы.
После их завершения работники оставили канализационный люк открытым. По словам читателя, в таком состоянии он находится уже второй день.
Сегодняшний снегопад сделал «ловушку» практически незаметной с расстояния. Во дворе играют и гуляют дети.
Напомним, летом 2016 года в Буда-Кошелевском районе человек погиб, провалившись в открытый канализационный колодец, которых вдоль автомобильной трассы было сразу несколько. Несмотря на случившуюся беду, колодцы, заросшие травой и поэтому незаметные человеку, оставались незасыпанными и незакрытыми еще полгода. И только после огласки в СМИ местные власти приняли меры.
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