«Со слезами на глазах мы упросили не усыплять собаку в отлове». В Гомеле открылась выставка фотографий животных из приюта

В пятницу в Гомеле открылась выставка «Оглянись...» фотографа-анималиста Натальи Ошеки.













В четвертом корпусе университета имени Франциска Скорины открылась выставка фотографа-анималиста Натальи Ошеки. Выставка разделена на две большие части: в одной размещены фотографии животных из приюта «Островок надежды», а в другой снимки породистых собак и кошек.













«Я случайно стала фотографом-анималистом. Это произошло благодаря далматинцу Ларсу. В волонтерском движении было объявление, что на Сельмаше бегает бездомный пес. Никто не отзывался, и я поехала его искать. Мы не нашли его сразу, но нашли место, где он жил, — какая-то бабушка подсказала, что его только что забрал отлов. Со слезами на глазах мы упросили не усыплять собаку в отлове. Далматинец оказался пожилым псом, которому к тому моменту было около 11 лет. Он прожил с нами еще несколько лет.















Я фотографировала до этого, но не придавала этому особого значения. Появился Ларсик, я стала его снимать. Говорят: "Заведи собаку — и ты никогда не узнаешь, что такое одиночество" — вокруг меня каким-то образом появилось множество собачников, я начала потихоньку фотографировать их питомцев. Потом начала посещать выставки собак. Там я знакомилась с еще большим количеством любителей собак и после этого начала еще серьезнее походить к съемке животных. Сейчас я работаю как фотограф с кошачьими и собачьими питомниками редких пород: мейн-куны, бенгальские коты, японские шпицы, аргентинские доги.















Основой для выставки стали фотографии животных из приюта "Островок надежды". Если в одной половине выставки красота, то во второй истории. Приюту уже 12 лет; фотографии накапливались, я размещала их в соцсетях, но в основном они служили для того, чтобы показывать, как живет приют, в интернете. Моя задача — фотографировать животных для пристройства. Основа хорошего пристройства — качественный снимок, ведь всем нужна красивая картинка».















Наташа и ее семья — учредители самого большого в Беларуси приюта для животных. Приют в первую очередь помогает тем животным, которым сложнее найти дом: старикам, инвалидам, травмированным в ДТП. Сейчас в приюте живут около ста пятидесяти животных.













Выставка бесплатная и продлится до 24-го февраля. Время работы с 10 до 16 часов. На выставке есть возможность помочь приюту для животных «Островок надежды»: в сундук можно положить корма для животных, крупы, старую одежду и одеяла.















































