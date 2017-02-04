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Фоторепортаж: Гомель засыпало снегом

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  • 04 февраля 2017, 12:16
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В Гомеле за ночь выпало небывалое количество осадков в виде снега.Снег продолжает идти и все утро.

Согласно прогнозам синоптиков, в субботу юго-восток страны окажется под влиянием малоподвижного фронтального раздела — ночью в Гомельской области ожидается метель и сильный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

В связи с погодными условиями МЧС рекомендует воздержаться от поездок по городу на личном авто, а при отсутствии гаража парковать машины вдали от деревьев.


Фото Сергея Холодилина

Места: Гомель (18390)

Метки: Погода (1575)

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