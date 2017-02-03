Оранжевый уровень опасности из-за снегопадов вводится 4 февраля в Гомельской области

Оранжевый уровень опасности из-за сильного снега вводится 4 февраля в Гомельской области, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Ночью в субботу, 4 февраля, на большей части Гомельской области ожидается сильный снег. В связи с этим вводится оранжевый уровень опасности», — пояснили в Гидромете.

Синоптики также напомнили, что очередной период морозной погоды ожидается в Беларуси на следующей неделе. В понедельник погоду обусловят атмосферные фронты, перемещающиеся с юго-запада Европы. Преимущественно по юго-западу Беларуси пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура в течение суток составит 6-13 градусов ниже нуля, по юго-западу Брестской области прогнозируется 4-5 мороза, в северо-восточных районах будет минус 14-15 градусов, ночью при прояснениях — до минус 18.

Далее морозы еще больше окрепнут, к середине недели температура воздуха понизится ночью до 15-20 градусов мороза, при прояснениях — до минус 21-24, по северу страны может быть 25-28 градусов мороза, днем ожидается минус 13-18, по юго-западу 8-12 градусов ниже нуля.