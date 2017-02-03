В Гомеле двое молодых парней осуждены за наркотики на 10 и 9 лет

Безработные гомельчане 23 и 24 лет решили подзаработать на продаже особо опасного психотропа Alpha-PVP. Они установили контакт с наркодилером через интернет, забирали пакеты в условленных местах и продавали. Для передвижения использовали автомобиль отца одного из участников криминального дуэта.

Их антизаконные действия попали в поле зрения сотрудников милиции. Задержали парней при сбыте пяти грамм психотропа, разложенного в 10 пакетов. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси — незаконное приобретение, хранение и сбыт особо опасного психотропа.

— На судебном процессе молодые люди пытались отрицать предъявленные им обвинения. Однако предоставленные милицией и следствием улики оказались убедительными, парни были признаны виновными и осуждены на 10 и 9 лет лишения свободы в условиях усиленного режима. У них конфискованы дорогостоящие мобильные телефоны, которые использовались в криминальных действиях, — рассказал Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.