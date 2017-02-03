В Гомеле двое молодых парней осуждены за наркотики на 10 и 9 лет

Безработные гомельчане 23 и 24 лет решили подзаработать на продаже особо опасного психотропа Alpha-PVP. Они установили контакт с наркодилером через интернет, забирали пакеты в условленных местах и продавали. Для передвижения использовали автомобиль отца одного из участников криминального дуэта.
Их антизаконные действия попали в поле зрения сотрудников милиции. Задержали парней при сбыте пяти грамм психотропа, разложенного в 10 пакетов. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси — незаконное приобретение, хранение и сбыт особо опасного психотропа.
— На судебном процессе молодые люди пытались отрицать предъявленные им обвинения. Однако предоставленные милицией и следствием улики оказались убедительными, парни были признаны виновными и осуждены на 10 и 9 лет лишения свободы в условиях усиленного режима. У них конфискованы дорогостоящие мобильные телефоны, которые использовались в криминальных действиях, — рассказал Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.
Самое обсуждаемое
Снесенное еврейское кладбище в центре Гомеля: мифы и реальность. Гомельский историк опроверг государственные СМИ и пояснил, почему «элитные дома» нельзя строить на костях
Слухи вокруг предприятия «Гомельагрокомплект»: зарплата мясными консервами или выгодная для работников система рассрочки?
Россия установила пограничную зону на границе с Беларусью
Гомельчанин строил резиденцию Лукашенко, а потом стал «тунеядцем»
«Там было еще три машины, но почему-то забрали именно мою!» Репортаж из кабины эвакуатора
Кадровые перемены на Гомельщине: изменения коснутся администрации Новобелицкого района и федерации профсоюзов
Эксперимент: в Гомеле детские сады впервые попробуют встраивать в новые многоэтажки