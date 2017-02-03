Юрий Воронежцев: «Введение паспортного режима с Россией может пойти на пользу обеим нашим странам»

Гомельчанин Юрий Воронежцев — последний живой белорус, у которого был свой рабочий кабинет в Кремле.

Экс-депутат Верховного Совета СССР, глава Комиссии по преодолению последствий аварии на ЧАЭС, ученый и изобретатель согласился прокомментировать «Сильным новостям» последние события в белорусско-российских отношениях.

— Юрий Иванович, в последние несколько месяцев мы наблюдаем беспрецедентное похолодание между двумя, еще недавно «союзными» странами: Беларусью и Россией. Конфликт заходит все дальше и дальше, и это несколько удивительно, учитывая, что ранее Москва и Минск ссорились часто, но, как правило, быстро мирились...

— События, разворачивающиеся в последнее время в сфере белорусcко-российских отношений можно трактовать совершенно по-разному, причем, с диаметрально противоположными выводами. Причиной этому, на мой взгляд, является долговременное отсутствие внятной политики РФ по отношению к нашей стране. Нельзя же всерьез воспринимать импульсивные рефлексии на сиюминутные ситуации то с молоком, то с сыром, то с креветками, яблоками и прочей маракуйей, или акции типа «Крестного отца», не имеющих логического системного продолжения.

— А сейчас что-то изменилось? Что именно?

— Сегодня, похоже, позиция в Кремле выработана, причем, достаточно жесткая. Время братских поцелуев прошло, пришло время платить за все более материальное, чем родственные связи. По времени эти изменения совпали с ослаблением интереса к странам бывшего СССР в целом со стороны Европы в силу вполне объективных причин. Грядут выборы в ведущих государствах ЕС, которые будут осуществляться в непростой ситуации, вызванной «мигрантским кризисом» и прочими заморочками.

— Похоже, белорусскому руководству «время платить», о котором Вы говорите, не очень по нраву...

— Лукашенко оказался в очень сложном положении. Нужно платить по счетам, иначе «отключат газ». Денег нет и не предвидится, а имитация «ухода на Запад» может восприниматься всерьез кем угодно, только не кремлевскими людьми. Западу сейчас совсем не до него. И это знают. И это используют.

— Граница — один из факторов давления?

— Введение границы между нашими странами, как я считаю, является одним из пунктов выработанной стратегии поведения России в отношении своего последнего союзника. Тем более, что визовая «пятидневка» введенная Беларусью, как я понял, без особого согласования с Кремлем, явилась прекрасным поводом. У ИГИЛ серьезные счеты с РФ, а Европа сейчас благодаря политикам превратилась в отстойник бородатых упитанных беженцев с последними айфонами в руках. «Дыра» через Беларусь сейчас РФ абсолютно не нужна.

Но и Беларуси не нужна «дыра» гораздо больших размеров на южных границах «союзного государства», через которую практически беспрепятственно мигранты, правда, победнее, без айфонов, перекочевывают в наши края с дальнейшими планами насчет стран ЕС. С грядущим окончательным уходом США из Афганистана эта проблема может обостриться еще серьезнее.

Таким образом, я делаю вывод, который может показаться парадоксальным: по большому счету, введение паспортного режима на границе может пойти на пользу обеим странам в текущей ситуации. Главное, чтобы до виз дело не дошло.

— В долгосрочной и стратегической перспективе, скорее всего, так оно и есть. Однако, судя по реакции людей в Интернете, очень мало кто в Беларуси таким новшествам обрадовался.

— Печально, конечно, что все эти события могут сказаться и на наших гастарбайтерах в России, и на потоке товаров, которые достаточно интенсивны в обе стороны. Пострадают простые, как принято говорить, люди. И хотелось бы, чтобы развитие ситуации не ударило как раз по ним. Но нельзя исключать, что это только начало. А дальше — больше. А что больше? Прогнозировать трудно, когда политика взаимоотношений между двумя странами строится на взаимоотношениях личностей. По крайней мере, с одной стороны, с которой положение «государство — это я» на сегодня доминирующее. В любом случае мы с вами, к сожалению, не сможем ни на что повлиять. Нам осталось подождать ответа на многие вопросы совсем немного. Скоро встреча двух «начальников стран», которая сможет многое прояснить...