«Мне 20 и этим все сказано», «Я просто люблю пожрать», «Люблю любовь!». Ради чего гомельчане участвуют в романтическом конкурсе «СН» и «Прованса» ко Дню Святого Валентина?

1-го февраля в сообществе «Сильных новостей» ВКонтакте стартовал романтический конкурс, приуроченный ко Дню Святого Валентина.

Организаторами выступили наш сайт и ресторан Прованс. На кону — шанс найти свою любовь.

«Если ты смелый, ловкий, умелый, но по каким-то причинам одинокий, то у тебя есть уникальный шанс найти себе пару и провести вместе незабываемый романтический вечер. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо:

быть подписчиком нашего паблика;

разместить у себя на странице запись с объявлением конкурса (сделать репост);

загрузить в альбом паблика "М+Ж" свое фото с описанием, содержащим несколько слов о себе.

Два победителя (М и Ж) определяются путем голосования, по количеству полученных "лайков". Девушка, набравшая больше среди участниц женского пола, и парень, победивший таким же образом среди мужчин, смогут познакомиться на ужине в ресторане "Прованс" и, чем черт ни шутит, попробовать построить отношения!», — гласят условия конкурса.

На данный момент в альбоме уже 39 фотографий. Надо сказать, что парни и девушки примерно одинаково активно принимают участие.

Участники подходят к делу по большей части с позитивом и с юмором. Некоторые открыто пишут, что надеются на чудо и может быть, действительно встретят таким образом свою вторую половинку. А некоторые говорят о том, что им бы просто очень хотелось попасть в «Прованс» на халявный бесплатный ужин.

«Программист, 24 года, холост, не привлекался не состоял))» «22 года. Уже хочу стать программистом, невинен, ем гречку в автобусе))))» «Силвия,23 года)Учавствую даже ради того, что никогда не была в Провансе;)» «мне 20 и этим всё сказано» «Тут моя подруга захотела жрануть... ну и я подумала: "А чем мой желудок хуже ее? Поэтому, Марго, я тоже решила поесть, пожрать, покушать... вообщем без разницы"!» «Люблю любовь! Верю в любовь!) Почему бы не рискнуть?) Может повезет:)»

Это лишь некоторые примеры того, как описывают себя и свою мотивацию участники проекта (лексика, орфография и пунктуация авторов полностью сохранена — прим. ред).

Директор «Сильных новостей» Петр Кузнецов говорит, что ему нравится, как идет конкурс.

— Мы не ждали большого наплыва желающих, поскольку идея наша оказалась очень специфичной: не разыграть какой-то хороший досуг для уже существующей пары, а, условно говоря, подбросить монетку, доверив судьбе и нашим читателям сделать выбор: кому дать шанс познакомиться в романтической обстановке. Сейчас видим, все настроены позитивно, примерно в духе «Чудо — возможно, хотя и вряд ли, но и "Прованс" — это уже хорошо». Желаем успеха всем и приглашаем новых участников — время еще есть.

В конкурсе, тем временем, определились следующие лидеры.

Среди девушек





Янина Шикун







Кристина Руденкова







Маргарита Ковалёва



Среди парней





Влад Пашкевич







Станислав Павлович







Влад Шевеленко



Присоединяйтесь! Возможно, именно с Вами чудо и произойдет!