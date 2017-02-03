«Были бы миллионы — отдал бы». Мужчина, обменявший старые злотые, не будет возвращать деньги кассиру

На это последнее судебное заседание Сергей пришел с сыном Владиславом. С минуты на минуту из совещательной комнаты выйдет судья и огласит решение. Кассир одного из гомельских банков требует у Сергея вернуть ей 2 тысячи 617 рублей плюс оплатить судебные издержки и траты за услуги адвоката. Такие деньги охранник сельхозпредприятия с зарплатой в 250 рублей держал в руках только один раз в своей жизни. Собственно, из-за того единственного раза он теперь и ходит по судам, не спит ночами и ломает голову над вопросом, как ему жить дальше?

Эта история началась в августе прошлого года. Муж и жена в доме отца одного из супругов обнаружили три купюры польских злотых общей суммой 6,5 тысячи. Глава семейства отнес деньги в банк, где благополучно обменял их на 3 тысячи 185 белорусских рублей.





Те самые купюры

В этот же день в банке спохватились — злотые оказались недействительными, они вышли из оборота еще во время деноминации 1995 года.

Мужчину искали несколько недель. Примерно через месяц нашли в поселке под Гомелем. Впрочем, он и не скрывался. Жил, ходил на работу и понятия не имел о том, что его объявили в розыск. К тому времени Сергей уже успел потратить почти все деньги. Раздал долги, купил домой диван, холодильник, дал часть суммы детям. Всего оставалось лишь 560 рублей, которые он безропотно и передал назад в банк.

Криминального умысла в действиях мужчины правоохранители тогда не обнаружили и уголовного дела возбуждать не стали.





В сентябре это фото распространили все местные СМИ. Граждан, обладающих информацией о личности или местонахождении разыскиваемого мужчины, просили сообщить об этом в милицию.

В это же время за несколько километров от поселка, в котором проживает Сергей, в самом центре Гомеля разыгрывалась другая драма. Молодая кассир, которая по ошибке совершила валютно-обменную операцию, писала на работе объяснительные, давала показания милиционерам и одалживала у знакомых деньги, чтобы возместить банку сумму, которую по невнимательности отдала клиенту. В ноябре девушка обратилась в суд с требованием взыскать 2 тысячи 617 рублей, которые она вернула банку, уже с Сергея. Мужчина с иском категорически не соглашался.





— Почему я должен расплачиваться за чьи-то ошибки? Если у меня на работе украдут мотор, с кого начальник прежде всего спросит? С меня! И будет прав. Я ведь эти деньги не украл, откуда мне было знать, что они не в ходу. А кассир если не знала, то могла бы посоветоваться с более опытными коллегами, — объяснял позицию ответчик. И суд принял его сторону. Истцу же в удовлетворении ее требования отказал. Девушка с решением суда не согласна и собирается идти, как она выразилась, до конца.





Сергей, напротив, выдохнул с облегчением и, сейчас, когда все уже почти позади, готов к разговору с журналистами. Мужчина приглашает нас в свою квартиру в поселок Юбилейный. Здесь он живет с женой и сыном. Дочка недавно вышла замуж и уехала из родительского дома.

— Да были бы у меня эти миллионы, разве бы я ходил по этим судам? Вернул бы ей тихонечко и все, ведь и ее жалко. А где мне их взять? Вы ж посмотрите, какая нищета, — проводит экскурсию по своей скромной трешке хозяин. Его жена Светлана приглашает присесть. На тот самый, купленный за недействительные злотые диван. Старенький, потрепанный, семья приобрела его с рук, чтобы в доме было еще одно спальное место. С тех же денег купили и подержанный двухкамерный итальянский холодильник, так как 20-летний «Саратов» уже давно вышел из строя.





— Я по молодости писала стихи и у меня все эти тетрадочки в отцовском доме остались. Мы там прибирались, взяла тетрадки, а оттуда три этих купюры, новенькие, еще шелестят. Никто из нас в Польше никогда не был. Сережа забрал, говорит, сношу в банк, проверю, — в который раз рассказывает историю Светлана.

Прошло еще несколько дней, Сергей о находке даже успел подзабыть. Как-то возвращался из Гомеля домой в поселок. Ждал автобус. Тут же на остановке увидел банк и вспомнил про купюры. Зашел внутрь, взял талон, подошел, к окошку и протянул кассиру злотые.

— Она их долго рассматривала, на свет просвечивала, даже нюхала, а потом принялась отсчитывать белорусские, — вспоминает Сергей. Из банка мужчина выходил уже совсем с другим настроением. Спешил домой порадовать жену.

На семейном совете первым делом решили — нужно отдать долги.

— У нас за квартиру была задолженность 700 рублей. Мы ее сразу погасили. Если бы не эти деньги, не знаю, когда бы выплатили. Там пеня больше самого долга, — говорит Светлана.





Сергей трудится сторожем в КСУП «Тепличное», получает 250 рублей, жена Светлана — нигде не работает, ее пенсия по инвалидности составляет 180 рублей. Сын Владислав окончил колледж по специальности «автослесарь». Почти год парень ищет работу, но безрезультатно. Получается, что семья из трех человек живет на 430 рублей в месяц.



