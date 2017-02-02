Эксперимент: в Гомеле детские сады впервые попробуют встраивать в новые многоэтажки

Гомельчане первыми в стране разработали проект панельной 10-этажки со встроенным детским садом. Ожидается, что такой дом появится в нынешнем году. В Гомельском домостроительном комбинате, который придумал эту концепцию, полагают, что такой вариант не только удобен для жильцов, но и экономически выгоден. Если опыт окажется успешным, его смогут перенять другие города.

Автор этой идеи — проектная мастерская Гомельского ДСК. Строить экспериментальный дом планируют на улице Мазурова в 19-м микрорайоне. Там расположится группа из трех крупнопанельных многоэтажек, помещения детского сада будут находиться на первом этаже одной из них.

Рядом спланирована площадка с верандами и игровыми сооружениями. Между нею и зданием исключено движение транспорта — для него предусмотрены места и проезды с обратной стороны дома. Входы в детский сад и в жилую часть будут находиться с разных сторон.





Проект имеет ярко выраженную «социальную направленность» — в этом относительно молодом микрорайоне не хватает детских садов. При этом в ДСК считают, что такой вариант экономически целесообразен для города — сокращаются затраты на строительство коммуникаций, эффективнее расходуется пространство.

В то же время считается, что на цене квадратного метра для покупателей квартир такой бонус не скажется, поскольку финансируется по другому принципу, как социальный объект. При этом жильцы получают садик, в который, условно говоря, можно спуститься на лифте.

Этот сад рассчитан на 60 мест — три группы разных возрастов по 20 детей. У каждой группы будет свой блок с раздевалкой, туалетами, спальней, «буфетной» зоной. Предусмотрен зал для гимнастических и музыкальных занятий, прочие вспомогательные помещения.

Один такой сад не решит локальную проблему нехватки дошкольных учреждений, но появление подобных объектов в разных районах могло бы смягчить ее. Строительство должно начаться в ближайшее время, ввести объект в эксплуатацию планируют в нынешнем году.