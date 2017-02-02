Двое гомельчан напечатали на принтере партию «десятирублевок»

Обогатиться с помощью принтера и ноутбука на 430 рублей попытались двое гомельчан. Отсканировав 10-рублевую белорусскую банкноту, они несколько раз распечатали её изображение на принтере. Получилось более 40 поддельных купюр.

Ими мужчины успели несколько раз расплатиться. Потратить все «липовые» деньги помешали сотрудники следственного комитета. Дело передано в прокуратуру. Мужчинам грозит от 5 до 15 лет лишения свободы. Сейчас они оба находятся под стражей.